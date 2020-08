Pochod na Washington si připomněly tisíce lidí. Zazněla i slova syna Martina Luthera Kinga

Pochod na Washington se poprvé konal v roce 1963 v rámci boje Afroameričanů za občanská práva. Letos byl pokračováním současných protestů proti systémovému rasismu. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (8) Washington viděl během několika hodin dvě odlišené verze USA. Prezident Donald Trump se za plotem Bílého domu v nominační řeči ušklíbl nad tím, že by v Americe existovala společenská nespravedlnost. Druhý den kvůli ní zaplnily tisíce lidí prostranství před Lincolnovým památníkem. Pochod na Washington se poprvé konal v roce 1963 v rámci boje Afroameričanů za občanská práva. Letos byl pokračováním současných protestů proti systémovému rasismu. Od stálého zpravodaje Washington 10:35 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Velká vodní nádrž před Lincolnovým památníkem je obležená tisíci lidí. Čím blíž památníku, tím víc se bezpečné rozestupy mění v méně bezpečné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž zpravodaje Jana Kaliby z připomínky Pochodu na Washington

A lidé, většinou v rouškách, si občas zaskandují. Sedí na trávníku a poslouchají projevy příbuzných černošských obětí policejních zásahů, projevy politiků včetně viceprezidentské kandidátky demokratů Kamaly Harrisové nebo Martina Luthera Kinga, nejstaršího syna slavného bojovníka za občanská práva, který na stejných mramorově bělostných schodech pronesl svá nejznámější slova.

„Mám sen, že jednoho dne...“ zaznělo tady přesně před 57 lety.

„Byl jsem tenkrát docela mladý, ale co si vzpomínám, tak to bylo mnohem, mnohem horší. Mnohem víc lidí ospravedlňovalo segregaci a diskriminaci. Černošští Američani měli daleko méně příležitostí. Hodně se změnilo k lepšímu. Ale pokud jde o uvězňování a práci policie, tam je stále docela dost co napravovat,“ říká pro Radiožurnál pamětník Philipp, který se i v důchodovém věku účastní části pochodu z 200 kilometrů vzdáleného města Charlottesville ve Virginii.

Kathy přijela do Washingtonu až z Columbusu v Ohiu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Někdo přijel i z větší dálky, sice ne pěšky, ale Kathy se svým psem dorazila až z Columbusu ve státě Ohio. Už tu byla i při 25. a 50. výročí původního Pochodu na Washington. A letos poprvé vážila cestu, i když výročí není kulaté. „Tohle jsem si v takovém roce nemohla nechat ujít,“ směje se.

Jedním z hlavních poselství dne bylo: běžte letos volit, volte brzy a zbavte Ameriku Donalda Trumpa.



„Říká se, že Ohio je republikánský stát, ale myslím, že letos se to nestane. Nemyslím, že lidi budou volit Trumpa. Před několika dny řekl, ať lidi bojkotují Goodyear – to je zaměstnavatel, za kterého náš kongresman bojuje. V Lordtownu zavřeli továrnu na auta. Lidi nemají práci. Já jako učitelka půjdu kvůli pandemii radši do důchodu. Do třídy se nevrátím, dokud to nebude bezpečnější,“ popisuje Karthy.

„Republikáni tvrdí, že s Bidenem se všechno zhorší. Ale tuhle zemi spravují oni, to oni ji dostali do tak špatného stavu. Doufám, že přijdou Biden a Harrisová a napříč Amerikou všechno na dva týdny zavřeme,“ dodává.

Od Lincolnova památníku doznívají poslední slova. Tisíce lidí se pak zvedají z trávníku a zahajují pochod k nedalekému památníku Martina Luthera Kinga.

Velká vodní nádrž před Lincolnovým památníkem je obležená tisíci lidí | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas