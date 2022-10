Bezvýhradná podpora pro Ukrajinu. Bidenův příslib může zvrátit republikánská většina v Kongresu

Americký prezident Joe Biden po pondělních raketových útocích na ukrajinská města odsoudil ruskou brutalitu. Kyjev podle něj bude mít podporu Spojených států, dokud to bude zapotřebí. Toto tvrzení má ale omezenou platnost, protože už brzo se můžou změnit vnitropolitické poměry v Americe, na kterých závisí i pomoc Ukrajině. Situaci mohou změnit volby do Kongresu, do kterých zbývají přesně čtyři týdny.

Od stálého zpravodaje Washington/Kyjev 11:49 11. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít