V USA usmrtili prvního černošského vězně od obnovení federálních poprav. Zavraždil bělošský pár

Odsouzenec, který zavraždil pobožný bělošský pár, byl v pátek popraven smrtící injekcí ve federální věznici Terre Haute ve státu Indiana jako první černošský vězeň od doby, kdy vláda prezidenta Donalda Trumpa obnovila federální popravy. Oznámily to v pátek tiskové agentury AP a Reuters. Christopher Vialva s komplici nejprve pár okradli a zavřeli do kufru jejich auta. Muže pak zastřelil, žena upadla do bezvědomí. Oba pak v kufru auta zapálili.

