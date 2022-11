Část států USA ochrání právo na potrat, jiné v referendech odhlasovaly legalizaci konopí

V rámci kongresových voleb se napříč Spojenými státy konala řada referend. Nejsledovanějšími byla hlasování o ochraně práva na potrat a legalizaci marihuany. Voliči ve státech Kalifornie, Vermont a Michigan rozhodli zakotvit možnost interrupcí do svých ústav. V Marylandu a Missouri si během úterních voleb občané odhlasovali legalizaci rekreačního využití marihuany. Washington 12:57 9. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povolení rekreačního využití marihuany bude platit v Marylandu a Missouri pro lidi starší 21 let (ilustrační foto) | Foto: Eric Cox | Zdroj: Reuters

Právo na interrupce bylo jedním z klíčových témat letošních voleb poté, co americký nejvyšší soud v červnu zrušil ústavní právo na potrat zneplatněním téměř 50 let starého precedenčního verdiktu z kauzy Roeová vs. Wade.

Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu tím regulaci potratů vrátila do rukou amerických států, což vedlo k téměř úplným zákazům umělých přerušení těhotenství v nejméně desítce z nich.

Přibližně polovina amerických států po rozsudku nějakým způsobem omezila přístup k interrupcím, přestože většina Američanů podle průzkumů právo na ně schvaluje.

Ve svých volebních kampaních se na právo na potrat soustředili především demokraté. Republikáni naopak ve velké míře prosazují zákazy interrupcí s některými výjimkami. Republikánský senátor Lindsey Graham například v září předložil návrh zákona, který by zavedl plošný zákaz potratů po 15 týdnech těhotenství.

Voliči v Michiganu hlasovali pro ochranu práva na potrat, čímž zrušili zákaz interrupcí z roku 1931. V hluboce konzervativním Kentucky by volební opatření naopak změnilo ústavu státu tak, že by neexistovalo právo na lékařské ukončení těhotenství. Podle listu The New York Times iniciativu odmítlo 52 procent obyvatel tohoto státu, 47 procent ji podporovalo.

Obyvatelé Montany v referendu zamítli návrh zákona, který by chránil nenarozené děti. Opatření prohlašovalo, že každý plod nebo embryo, které „přežije potrat“, je právnickou osobou, a kriminalizoval by lékaře, kteří se nepokusí zachránit jeho život. V referendu proti iniciativě hlasovalo 53 procent voličů, schvalovalo ji 46 procent.

Voliči tak podpořili reprodukční práva žen ve všech pěti státech, kde se o nich nějakou formou hlasovalo. Kansas již v srpnu odmítl návrh, který by dal státnímu zákonodárnému sboru pravomoc omezit přístup k potratům prostřednictvím dodatku ke státní ústavě.

Organizace Planned Parenthood na twitteru uvedla, že voliči vyslali jasnou zprávu. „Většina voličů nechce, aby za ně politici rozhodovali v osobních lékařských rozhodnutích,“ uvedla organizace.

Legalizace konopí

V Missouri bude povoleno držení až 85 gramů marihuany k rekreačnímu využití. Doma lidé budou moci pěstovat až šest rostlin. Peníze ze šestiprocentní daně z prodeje by měly být poskytnuty například fondu zdravotní péče o veterány nebo použity na léčbu závislosti.

V Marylandu schválení znamená zlegalizování nákupu až 42 gramů marihuany počínaje červencem příštího roku. Tento stát povolil lékařské využití drogy roku 2013 a o rok později přestal trestat za držení marihuany, pokud jí nebylo více než deset gramů.

Povolení rekreačního využití marihuany bude platit v obou státech pro lidi starší 21 let. Díky legalizaci bude možné vymazat z trestního rejstříku většinu dřívějších záznamů o zatčeních a odsouzeních v souvislosti s držením marihuany.

Záznamy o předchozích nenásilných přestupcích týkajících se marihuany budou automaticky vymazány, s výjimkou prodeje nezletilým nebo řízení pod vlivem drogy. Iniciativa rovněž umožňuje, aby osoby, které jsou v současné době uvězněny za většinu nenásilných trestných činů souvisejících s marihuanou, byly propuštěny na svobodu.

Obyvatelé Marylandu, Missouri, Arkansasu a Severní i Jižní Dakoty o legalizaci marihuany pro rekreační použití hlasovali v rámci úterních voleb do obou komor Kongresu.