Nejhorší požár v budově v USA za poslední roky nemá viníka. Soud jednoho zprostil a o druhém nerozhodl

Porota soudu ve městě Oakland v Kalifornii zprostila viny jednoho z dvou obžalovaných v případu nejhoršího požáru budovy na území Spojených států za poslední desetiletí. U druhého obžalovaného nedokázala dospět k rozhodnutí. Oznámila to v pátek agentura Reuters. Oba muži vedli uměleckou kolonii v nelegálně obývaném skladu v Oaklandu, kde během taneční party 2. prosince 2016 vypukl požár, který si vyžádal 36 obětí na životech. Oakland (USA) 7:54 6. září 2019

Obhájce Curtis Briggs uvedl, že porota ve čtvrtek zprostila jeho klienta Maxe Harrise (29) a nedospěla k rozhodnutí u Harrisova společníka na lavici obžalovaných Dericka Almeny (49).

Rozhodnutí poroty představuje porážku obžaloby, podle které se Almena a Harris z nedbalosti vytvořili podmínky pro smrtící požár. V budově o rozloze 900 čtverečních metrů chyběly detektory kouře i tzv. sprinklery, které hasí oheň jako sprchy.

Obhajoba podle rozhlasové stanice KQED argumentovala, že budovu kontrolovali policisté, hasiči a úředníci z odboru péče o děti, ale lidi z ní nevykázali.

Požár v Oaklandu byl z hlediska počtu obětí nejhorším řáděním plamenů uvnitř budovy v USA od smrti 100 lidí v nočním klubu v městečku West Warwicku ve státě Rhode Island na východě USA v roce 2003.

Almenovi a Harrisovi hrozilo až 39 let za mřížemi, pokud by je soud shledal vinnými, že z nedbalosti způsobili smrt 36 lidí.

Harris by měl být nyní propuštěn z vazební věznice, ale zatím není podle Reuters jasné, zda se prokurátoři pokusí Almenu znovu postavit před soud.

Almena a Harris byli loni blízko dohodě s obžalobou, která by je na devět, respektive šest let poslala do vězení. Tuto dohodu ale zamítl soudce.

Rodiny obětí si přály soudní proces v naději, že se o tragédii dozvědí více. U soudu ale zaznělo, že vyšetřovatelům se přesnou příčinu požáru zjistit nepodařilo. Hned po neštěstí se usuzovalo, že požár způsobila přetížená elektrická síť v budově.