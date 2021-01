Trump se před koncem úřadu ocitl v izolaci, opouští ho kruh věrných, píší americká média

Jeho kruh věrných se zmenšuje, nové ústavní žalobě čelí takřka osamocený, podrážděný a v ústraní. Takto ve čtvrtek některá světová média hodnotila situaci končícího prezidenta Donalda Trumpa, který se ve středu jako první hlava státu v dějinách USA stal podruhé terčem tzv. impeachmentu. Podle informací listů The Washington Post (WP) a The New York Times (NYT) se rozpadá i vztah mezi Trumpem a jeho právníkem Rudolphem Giulianim.

