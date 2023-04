Amerikanista: Dokonce i velká část republikánů věří, že na obviněních Trumpa něco je. Ale odpouští mu to

Bývalý americký prezident Donald Trump stane před soudem v New Yorku. Podle velké soudní poroty existuje dostatek důkazů, že se dopustil finančního podvodu během volební kampaně v roce 2016. „I velká část republikánů věří, že na těch obviněních něco je,“ říká amerikanista Jiří Pondělíček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Washington 18:24 4. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle CNN Trump čelí více než 30 bodům obvinění | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Obvinění bývalého prezidenta je v amerických dějinách bezprecedentní záležitostí.

„Někteří předchůdci Donalda Trumpa byli opředeni různými skandály, ale ve 20. století žádný nedosáhl takové intenzity. Případ, pro který má být Trump souzen, z hlediska národní bezpečnosti nebo politiky závažný není. Ale nikdy se nenašlo dost důkazů na to, aby byli bývalí prezidenti z nějakého trestného činu obviněni, i když třeba během jejich administrativy bujela korupce,“ přibližuje amerikanista Jiří Pondělíček.

„I přestože byly s bývalými americkými prezidenty spojeny skandály, nenašel se nikdo, kdo by proti prezidentům vypovídal. Teď to vypadá, že se to změnilo. Uvidíme, jak to promění americkou politiku,“ dodává.

Trest za rychlou jízdu kočárem

Historicky byl jediným zatčeným prezidentem v amerických dějinách Ulysses S. Grant. Podle historiků pořádal v ulicích nelegální závody bryček. V roce 1872 opakovaně porušil zákon tím, že jel kočárem příliš rychle. Dostal pokutu pět dolarů a napomenutí.

„Policista, který prezidenta zatýkal, říkal, že už den předtím Grant projížděl také příliš vysokou rychlostí a že ho varoval. Už mu nezbývalo nic jiného než přistoupit k trestu. Grant byl zatčen, nejednalo se o trestný čin, ale přestupek, který byl vyřešen pokutou. Takže významně méně závažné porušení zákona. Je pravda, že mu tehdy bylo vyčítáno, že by jako prezident měl jít příkladem a zákony a vyhlášky neporušovat,“ popisuje amerikanista.

Poměr, nebo finance?

Zatím není jasné z čeho konkrétně je Donald Trump obviněn. Celé obvinění bude zveřejněno, jakmile bude Trump formálně obžalován, což musí proběhnout za jeho přítomnosti. Podle CNN Trump čelí více než 30 bodům obvinění.

Jak se na Trumpovu kauzu dívá americká veřejnost? Vnímají Američané u prezidentů hůře mimomanželský poměr, či finanční delikt?

„Ještě před Donaldem Trumpem by asi každý odpověděl, že je závažnější mimomanželský poměr. Američtí prezidenti se vždy snažili prezentovat jako rodinné typy. Jako muži, kteří na prvním místě mají svou rodinu. Když si vzpomeneme na Johna Fitzgeralda Kennedyho, který rozhodně věrný nebyl, byla tam snaha to víceméně maskovat,“ připomíná Pondělíček.

„Už jen skutečnost, že by byl Trump jako prezident rozvedený, by byla pro mnohé Američany v tehdejší době nepřekousnutelná. Trump v tomto ohledu výrazně posunul hranice. Je zajímavé, že i velká část republikánů věří, že na těch obviněních něco je. Tedy ve smyslu, že Trumpovo jednání bylo minimálně neetické. Nemyslí si, že je úplně nevinný, nebo že žádný poměr neměl, ale prostě mu to odpouští,“ zdůrazňuje amerikanist.

Další průběh

Donald Trump bude nejprve předveden před prokurátora Alvina Bragga a následně před soudce. Bude mu sdělena obžaloba včetně konkrétních bodů a on bude mít prostor se vyjádřit.

„Pak bude s největší pravděpodobností propuštěn, protože nehrozí riziko, že by chtěl utéct. Alespoň tak se předpokládá, že soudce rozhodne,“ usuzuje Pondělíček.

Posléze se exprezident vrátí na Floridu, kde pronese řeč. Členy velké poroty Donald Trump už dřív označil za gaunery. Své obvinění považuje za největší útok na svou zemi.

Výběr poroty v New Yorku bude probíhat i za účasti právního týmu Donalda Trumpa. „Oni do toho samozřejmě mají možnost mluvit, vyřazovat různé členy. Porota se bude muset shodnout. Nemyslím si, že bychom dopředu mohli tvrdit, že ten proces bude politický nebo nespravedlivý,“ míní Jiří Pondělíček.

Proces může trvat velmi dlouho. „Bude záležet na rychlosti soudu jako takového, kdy stanoví první stání. Zároveň i Donald Trump jako obžalovaný má mnoho možností, jak soudní proces protahovat. Pokud bude mít pocit, že je pro něj politicky výhodné proces táhnout i přes prezidentské volby, tak se dočkáme toho, že skutečně skončí až po volbách,“ uzavírá Pondělíček.

