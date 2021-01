Amerika dál na prvním místě. Biden se chová podle Trumpova hesla, říká investiční bankéř Jonáš

Spojené státy i celý svět čekají, co přinesou první týdny nového amerického prezidenta Joea Bidena, který nyní musí řešit hlavně epidemii koronaviru. „Každý americký prezident je vystaven krizi, s níž nepočítal a na kterou v zásadě není vůbec připraven. Tím, jak se této krizi postaví, odhalí svůj charakter,“ míní investiční bankéř Ondřej Jonáš, host pořadu Interview Plus na Českém rozhlasu Plus. Washington / Praha 16:54 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bankéř Ondřej Jonáš | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Bidenův předchůdce Donald Trump podle Jonáše prohrál volby právě svým přezíravým postojem k vědě a expertům, když podcenil riziko pandemie. Naproti tomu Biden a jeho administrativa vědcům věří.

„Biden má pověst klidného až nudného politika, který spoléhá na konsenzus. Zdědil ale chaos ve zdravotní politice. A Spojené státy jako federace padesátky států čelí podobným synchronizačním problémům jako Evropská unie,“ upozorňuje Jonáš.

Koronavirus ovšem oslabil i americkou ekonomiku, ztráty se odhadují téměř ve výši celého ročního HDP. „To je neuvěřitelné. Tudíž návratnost vakcinace a jakýchkoli opatření proti covidu je největší, veřejné zdraví je správná priorita,“ říká bankéř.

Biden navrhuje stimulační balík ve výši 1,9 bilionu dolarů, kvůli odporu republikánů bude ale podle Jonáše schválen v nižším objemu. Shoda naopak panuje v jeho zdravotní části, tedy podpora vakcinace a s tím spojené logistiky nebo zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů za hodinu.

Demokratická strana má v Senátu jen těsnou většinu, Jonáš proto nepředpokládá, že by levé křídlo demokratů prosadilo některé své extrémní návrhy. V následujících dvou letech prý nedojde k zásadním legislativním změnám, bez větších změn zůstane i obchodní politika a cla.

„Biden je přítel pracujících a maloobchodu. Bude oponovat snahám velkých korporací dále posílit globalizaci. Bude se soustředit na místní výrobu kritických komponentů, tento týden dokonce schválil řadu předpisů, podle nichž bude muset vláda kupovat americké zboží. Sice ve svému projevu neřekl Trumpovo Amerika na prvním místě, ale de facto se tak chová. Koneckonců jako každý prezident,“ podotýká.

Stejně jako Trump?

V úterý si Biden telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jeho interpretace v západních a v ruských médiích se ale liší. „Biden mu měl údajně připomenout Navalného, Krym a Ukrajinu. Údajně se také dohodli na prodloužení dohody o jaderných zbraních o pět let. To jsou dobré signály,“ věří Jonáš.

Ze slov Bidenových poradců podle něj také vyplývá, že nová administrativa počítá s dokončením plynovodu Nord Stream 2 do Evropy. Zároveň prý ale Německo odsouhlasí, že bude odebírat jen omezené množství plynu, aby tím zcela neodstřihlo Ukrajinu od příjmů z tranzitních poplatků.

Jonáš doufá, že Biden zaujme vůči Rusku tvrdý postoj, současně ale dodává, že to nebude zahraničněpolitická priorita – podobně jako exprezident Barack Obama jen velice vlažně reagoval na obsazení Krymu nebo na válku v Sýrii.

Naproti tomu bankéř očekává, že Biden bude prosazovat lidská práva ve světě i například vůči Číně. „Vždy byl proti exportu pracovních míst do Mexika nebo do Číny. Zvlášť vůči Číně bude pokračovat v tvrdé politice Donalda Trumpa, na které byla shoda napříč politickým spektrem. Jestliže se snaží sjednotit Ameriku, tak není lepší příklad,“ vysvětluje finančník.

Spojené státy podle něj budou i nadále stát za Tchaj-wanem, a to včetně zbrojních dodávek.

„Ovšem ne za všech okolností – ne pokud místní elita usne na vavřínech a bude předpokládat, že ji bude Amerika tahat z problémů. To je i problém západní Evropy – pokud by Německo zvyšovalo energetickou závislost na Rusku s tím, že obranu řeší NATO, tak od toho by Spojené státy racionálně a logicky ustoupily,“ zdůrazňuje Jonáš.