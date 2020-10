‚Mohly byste mě mít rádi?‘ Prezident Trump podle průzkumů ztrácí podporu voliček z předměstí

Lidé z předměstí patří mezi důležité skupiny voličů. Ví to i současný americký prezident Donald Trump. Opakovaně proto prohlašuje, že právě on je tím, kdo předměstské čtvrti ochrání před chaosem, který by podle něj zavládl po zvolení jeho protivníka z Demokratické strany Joea Bidena. Podle průzkumů, které sdružuje organizace FiveThirtyEight, ale Trumpova podpora na předměstích klesá. Od zpravodaje z místa Atlanta 7:34 31. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nálepka s nápisem Jsem volič z Georgie | Foto: Brandon Bell | Zdroj: Reuters

„Mám jednu prosbu. Ženy z předměstí, mohly byste mě mít rády?“ ptal se Donald Trump v polovině října na setkání s voliči v Pensylvánii. „Zachránil jsem vaši čtvrť. Druhá věc, nemám čas být milý, mám naspěch.“

Podle průzkumů jsou to právě ženy, které v roce 2016 Trumpa volily a nyní už nechtějí. V mnoha státech, jako například v Georgii, kde jsou výsledky těsné, to může být rozhodující.

Na předměstí Atlanty ale všechny ženy Trumpa nezatratily. Třeba Nancy zůstává jeho fanynkou.

„Tomu nemůžete úplně věřit. Neznám jedinou ženu, která by vůči Trumpovi ztrácela důvěru. To se nám jen snaží namluvit, takhle nás chtějí ovlivnit,“ vysvětluje pro Radiožurnál s tím, že je to celé fáma vytvořená médii, která prezidenta nemají ráda.

Nancy má mezi kamarádkami voličky obou kandidátů. Podle ní se ale neděje, že by některé měnily názor. O politice s nimi každopádně raději moc nemluví. „Nepouštíme se do toho. Snažíme se nedělat z toho něco, co ovlivňuje naše přátelství. Ale ne všichni tohle umí,“ říká.

Jak dodává, zná rodiny, kde se příbuzní kvůli politice úplně přestali stýkat. Sama třeba nedává přes svůj dům takzvané „yard signs“, tedy zahradní cedule se jmény toho, koho rodina volí.

„Dělá to z nás terč. Pokud bychom si tam, kde žiju, dali Trumpovy zahradní cedule před dům, někdo nám tam nahází psí výkaly,“ tvrdí Nancy, podle níž ale u sousedských vztahů trochu záleží na tom, kde žijete. Ona sama je přesvědčená republikánka, ne všichni v jejím okrese ale mají dlouhodobě jasno, koho volit.

‚To nejlepší pro mou rodinu‘

„Volila jsem Joea Bidena a Kamalu (Harrisovou). Vlastně skoro všechny demokraty, co byli na lístku. Ale nejsem žádný přesvědčený demokrat. Vybírám podle toho, co je nejlepší pro moji rodinu,“ popisuje matka v domácnosti Gabriela.

Názor se podle jejích zkušeností vyvíjí s věkem. „Republikány jsem ještě nevolila, ale jak stárnu, tak pro mě některé názory začínají být atraktivnější. Tedy po finanční stránce, ne po stránce humanitární, jestli to dává smysl.“

Přichází Donald Trump o voličky? „Bohužel pro něj, mě definitivně ztratil. Můj manžel má malou firmu, takže spousta Trumpových návrhů je pro nás atraktivní. Ale mě si ztratil tím, že rodičům odebíral děti - to si vůbec nedokážu představit. Žijeme přeci ve svobodné zemi. Lidé sem přijíždějí vybudovat si živobytí,“ naráží Gabriela na postup Trumpovy administrativy při zacházení s přistěhovalci.

Za Trumpovy vlády totiž strážci hranic v detenčních zařízeních oddělovali děti od rodičů. A u stovek z nich nyní mají problém rodiče opět najít.

Prezident si ale dokázal získat i některé přistěhovalce z předměstí, třeba Michaela a jeho ženu Rulu. „Věřím v jeho program. V to, co udělal. Obzvlášť pro nás, protože my jsme oba přistěhovalci a viděli jsme, jaká byla Amerika předtím a jaká je teď,“ popisuje Rula.

Zda zůstane Donald Trump v Bílém domě, rozhodnou podle demokratů z Georgie především mladí lidé. Tedy to, jestli skutečně k hlasovacím urnám dorazí.