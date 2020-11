Výlohy zabedněné, lidé nervózní. USA se na hlavní volební den připravují jako na hurikán

Spojené státy jdou do velkého volebního finále. Už v 11 hodin (SEČ) tam smějí otevřít první volební místnosti. Nastane tak poslední den, kdy Američané mohou hlasovat o svém prezidentovi a další politické reprezentaci. Letos tak udělalo skoro 100 milionů lidí s předstihem, což je rekordní počet.

Souboj republikána Donalda Trumpa a demokrata Joea Bidena o Bílý dům provází násilí, soudní spory o pravidla hlasování i sčítání a velká nejistota, co nastane během volební noci.

Americká města včetně Washingtonu se připravují na velký zmatek a vyhrocené reakce. Od stálého zpravodaje Washington 12:10 3. listopadu 2020

Centrum hlavního města už teď připomíná umělecký festival a bojovou zónu zároveň. Bílý dům je chráněný sérií několika plotů. Za tím posledním se baví několik příznivců, ale hlavně odpůrci prezidenta Donalda Trumpa. Instituce a podniky v okolí oprášily a na své výlohy znovu nasadily dřevěné bednění, které se osvědčilo během letních protestů.

Chystá se ale i zbytek města. Třeba Univerzita George Washingtona svým studentům včetně Češky Barbory rozeslala e-mail s doporučením, ať se na následující hodiny a dny připraví jako na hurikán.

„Aby si lidé udělali zásoby jídla, aby například dali vědět někomu, kdo s nimi nejde, kam jdou a proč tam jdou. Osobně si asi zásoby dělat nebudu, protože si nemyslím, že by došlo k situaci, že by došly potraviny v obchodech nebo že by se obchody zavřely. Ale pokud dojde k nepokojům na ulicích, tak se asi zdržím a z domu vycházet nebudu,“ popisuje Radiožurnálu studentka.

I přes průzkumy, které staví demokrata Bidena do lepší pozice než před čtyřmi lety Hillary Clintonovou, zůstávají někteří voliči demokratů po traumatu z roku 2016 velmi skeptičtí a ostražití.

Edward z Bidenova rodiště Scrantonu v Pensylvánii se bojí, že Trump má šanci na znovuzvolení. Naopak jiní jako Joyce ze státu Ohio vidí mezi roky 2016 a 2020 zásadní rozdíly. Biden je podle průzkumů obecně oblíbenější, než byla Clintonová, a Trump přišel o pozici kandidáta, který přichází zvenčí a nabízí změnu.

„Lidi vidí, co Trump za čtyři roky způsobil. Minule mu chtěli dát šanci. Byl celebrita, teorie, divoká karta. Teď každý poznal, jakou škodu dokáže jeden člověk napáchat,“ myslí si Joyce.

Obavy na obou stranách

Walter z Virginie se bojí snahy republikánů omezovat jak přístup Američanů k hlasování, tak možnost počítat některé hlasy odevzdané poštou.

„Pořád je reálná šance, že Trump může vyhrát. A pokud vyhraje, chceme vědět, jestli vyhrál legitimně, nebo podvodem. Pokud naopak prohraje, a bude to drtivě, podle mě odejde v klidu. Ale když to bude těsně, myslím, že se bude snažit v Bílém domě udržet – a pak bude ve Spojených státech skutečně nebezpečno,“ vysvětluje Walter.

Naopak někteří Trumpovi příznivci si myslí, že je to prezident, kdo míří za jasnou volební výhrou, a pokud prohraje, budou mít pocit, že to muselo být podvodem.

Scott ze Severní Karolíny si myslí, že Biden je pro prezidenta slabším soupeřem, než byla Clintonová. „Nemyslím, že to bude tak těsné. Nemůže být. Trump letos vyhraje až 80 procent volitelů,“ říká.

Erica věří Trumpovi, že se demokrati snaží volby zmanipulovat a zakázala by prý v některých státech léta fungující a jinde letos kvůli pandemii posílené hlasování poštou. A tak řada lidí z obou táborů jde do volebního s podezřívavostí, nejistotou a obavami.

„Trumpovi příznivci ho chodí podporovat ozbrojení, otevřeně nosí útočné zbraně. Nevím, co se bude o volební noci dít, ale dovedu si představit střelbu v ulicích, může to být ošklivé. Ať už vyhraje, nebo ne, reakce bude podle mě mohutná,“ podotýká Bidenův volič Remy z Pensylvánie.

„Očekávám, že se Antifa a Black Lives Matter pokusí proniknout do Bílého domu. Myslíte, že se to v Americe nemůže stát? Podívejte se do historie, že se to ve světě dělo. Strhnout plot, vtrhnout dovnitř a oběsit, koho mají vytipovaného. Ale nedostanou se tam, byli by blázni, zastřelili by je,“ přidává Bill hlasující pro Trumpa na Floridě.

Dění ve Washingtonu i v regionech pro vás budeme sledovat v nejrozsáhlejším vysílání z amerických voleb v české rozhlasové historii. Speciální program k 59. americké volební noci začíná v úterý ve 23 hodin.