Američané se přou o to, který prezidentský kandidát je víc zmatený. Pořadatelé upravili pravidla debaty

Americká volební kampaň se letos částečně zvrhla i v nekonečnou debatu, který z kandidátů mentálně stačí, nebo nestačí na úřad prezidenta. Republikánu Donaldu Trumpovi je 74 let, jeho soupeři, demokratu Joeu Bidenovi, bude v listopadu 78, takže otázky jejich zdraví a duševní svěžesti jsou na místě. Někdy ale nabývají až komických rozměrů a teď znovu sílí před čtvrteční poslední televizní debatou. Od stálého zpravodaje Washington 9:44 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pořadatelé změnili pravidla poslední debaty a na úvod každého tematického bloku nechají mikrofon zapnutý vždy jen tomu kandidátovi, který zrovna bude mít slovo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby před poslední televizní debatou prezidentských kandidátů

Trumpova fanynka Zeena z Pensylvánie se na debatu těší a je ráda, že první dvě minuty u každého tématu budou oba kandidáti mluvit bez přerušení.

Demokrat Jim, také z Pensylvánie, nepovažuje vypínání mikrofonů za dobrý nápad, ale je to podle něj bohužel nutnost.

„Snad se díky tomu Američani od kandidátů dozvědí taky nějaké programové myšlenky. Ale když Trumpovi na dvě minuty vypnete mikrofon, neznamená to, že přestane debatu bořit. Pokud nenechá soupeře říct, co Američany zajímá, měl by Biden opustit pódium a sejít se s novináři zvlášť. Minule musel i Biden přerušovat Trumpa a opravovat nepravdy a vyložené lži, které tam šířil. To je taky problém a není to dobré pro nikoho,“ myslí si Jim.

Írán rozesílal e-maily poškozující Trumpa. Volby se pokusilo ovlivnit i Rusko, řekl šéf rozvědky Číst článek

Přes 40 milionů Američanů už ve volbách hlasovalo a i ze zbytku se zřejmě málokdo bude podle poslední debaty rozhodovat. Ale sledovat ji budou i někteří už rozhodnutí.

Jedním z nich je Trumpův volič Scott z Ohia, kterému se vypínání mikrofonu líbí, ale vadí mu, že mezi šesti čtvrtečními tématy není zahraniční politika.

Na totéž si stěžovala i Trumpova kampaň. Od Ryana už má prezident taky hlas jistý, ale jeho volič z Buffala ve státě New York by mu pro čtvrteční debatu poradil jinou taktiku než minule.

„Přál bych si, aby Trump nechal Bidena mluvit. Minule ho často přerušoval. Já si myslím, že i doktoři vidí, podle toho, jak Biden mluví, že má nějaký druh demence. Zapomíná, má třeba problém pamatovat si čísla. Jednou řekl, že na covid zemřelo 300 milionů lidí – to by byla celá země. Takže ano, myslím, že má problém s demencí. A když ho prezident Trump nechá trochu mluvit, tak se to víc ukáže a víc se projeví, že je Trump lepší kandidát,“ říká.

Cedule před domem Bidenových voličů. Upozorňuje na historku o tom, jak šel Donald Trump na kognitivní test a pamatoval si pět slov - person, woman, man, camera, TV | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Častý argument: zmatenost

Motiv údajné Bidenovy zmatenosti používá Trumpova kampaň jako častý argument, proč volit republikánského kandidáta. Mezi Trumpovými příznivci to padá na úrodnou půdu – že je Biden senilní, mi podobně jako Ryan tvrdil za poslední týdny snad každý z těch, se kterými jsem se o tom bavil.

Musíme ministra spravedlnosti přimět k činům, řekl Trump. Krátce před volbami žádá vyšetřování Bidena Číst článek

Za hranicemi „Trumpova světa“ to moc nefunguje. Bidenovi voliči si dávají před své domy cedule, které si dělají legraci naopak z Trumpových mentálních schopností. A teorii o Bidenově demenci se smějí.

„Myslím, že Trumpovi voliči to říkají, protože to slyší od Trumpa. Podle mě je Biden schopný vést tuhle zemi perfektně. Vzpomeňte na jeho roky v Bílém domě s prezidentem Obamou. Je kompetentní, znalý věci. Je to laskavý, skvělý člověk, ze kterého by byl skvělý prezident,“ myslí si Carolyn.

Podobného názoru je i další demokratka Joyce ze státu Ohio: „On je slušný člověk – a stačí pět minut poslouchat Donalda Trumpa, abyste poznali, kdo z kandidátů je zmatený. Zjistíte, že je to on, Donald Trump, a ne Joe Biden.“

Poslední přímá konfrontace republikána Trumpa a demokrata Bidena začne v Nashvillu ve tři hodiny ráno českého času.

Trumpův volič Ryan si myslí, že prezidentův protikandidát Joe Biden má nějaký druh demence | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas