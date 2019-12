Americké volby 2020: impeachment podporovatele neodradí, otázkou je, jak zareagují středoví voliči

Možná největší politickou událostí příštího roku budou americké prezidentské volby. Demokraté o svém kandidátovi rozhodnou v primárkách. Jestli se tím republikánským opravdu znovu stane Donald Trump, bude nejspíš v rukou amerických senátorů. Ti totiž budou posuzovat ústavní žalobu proti současnému prezidentovi. Ať už impeachment dopadne jakkoli, bude mít výrazný vliv na to, jak se pak u voleb Američané zachovají. Washington 10:42 24. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Miliony Trumpových nadšených příznivců tento proces od podpory vyjadřované prezidentovi neodradí. Naopak miliony Američanů, které Trumpem opovrhují, nepotřebovaly impeachment k tomu, aby za rok volily jakéhokoliv jeho soupeře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 USA: výhled do prezidentských voleb 2020

Nejzajímavější je pohled mimo tyto dvě skupiny, mezi středové voliče, co nepreferují ani jednu z hlavních stran. Případně mezi ostatní, co minule nedali hlas ani Hillary Clintonové, ani Donaldu Trupmpovi.

Thomas Skladony je rodák se slovenskými předky, který je kovaný konzervativec, většinou volič republikánů, ale Donaldu Trumpovi před třemi lety svůj hlas nedal. Na hlasovací lístek dopsal jméno Marca Rubia, přestože Rubio den předtím prohrál s Trupem v republikánských primárkách.

Ale příští rok to Skladony možná změní. „Tisk a jeho protivníci zacházejí s tímto prezidentem tak nespravedlivě, že to zvyšuje pravděpodobnost, že mu tentokrát svůj hlas dám. Myslím si, že ústavní žaloba je vůči Trumpovi neférová. Ale to je jeden z dlouhého seznamu, proč mám teď větší sklon Trumpa podpořit,“ sdělil.

Další rána pro Trumpa. Bílý dům žádal zastavit pomoc Kyjevu po telefonátu se Zelenským, ukazují e-maily Číst článek

Thomas Sklodony žije v Arlingtonu ve Virginii na předměstí Washingtonu, obklopený Trumpovými odpůrci. V rodině v jiných částech Ameriky má zas naopak velké Trumpovi příznivce. Ovšem rozebírat, kdo z ústavní žaloby bude nakonec při volbách 2020 těžit, to mu zatím přijde zbytečné.

„Pokud vám někdo řekne, že ví, co se příští rok stane, poradil bych vám, ať mu nevěříte. Je tu příliš proměnných a příliš věcí ve hře, které prostě neznáme,“ říká příznivce republikánů.

„Ústavní žalobou Trump vstoupí do učebnic dějepisu, to je na vždycky. Je jedním ze tří prezidentů, kterým se to stalo. Zažít impeachment, to je ostuda, žádné vyznamenání. On se to samozřejmě bude snažit využít a proměnit ve svou výhodu. Co víme, aspoň myslím, to je, že senát Trumpa neodsoudí a neodstraní z funkce. Takže bude i v roce 2020 kandidátem republikánů. To můžu říct s velkou jistotou,“ myslí si potomek dávných slovenských přistěhovalců Thomas Skladony.