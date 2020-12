Stížnost zamítnuta. Nejvyšší soud nezastavil Trumpův plán vyřadit migranty ze sčítání obyvatel

Americký nejvyšší soud v pátek odmítl žalobu proti plánu prezidenta Donalda Trumpa vyloučit imigranty bez povolení k pobytu ze sčítání obyvatelstva. Podle verdiktu je stížnost předčasná, protože zatím není jasné, kolik lidí by tento krok ze sčítání vyloučil a zda by to pak následně nějak ovlivnilo počet křesel, která se podle údajů ze sčítání lidu přidělují jednotlivým státům ve Sněmovně reprezentantů, informovala agentura AP.

