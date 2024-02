Demokratický ministr Mayorkas čelí republikánské žalobě. ‚Malicherná politická hra,‘ vzkazuje Biden

Ministra, který má ve vládě prezidenta Joea Bidena na starosti migraci, republikáni obviňují z vyvolání krize na hranicích mezi Spojenými státy a Mexikem.

Je to poprvé za skoro 150 let, co Kongres rozhoduje o takovém postihu vůči ministrovi. Ale ministrovo sesazení je velice nepravděpodobné vzhledem k demokratické většině v Senátu, poznamenala agentura AFP.

Prezident Biden kritizoval obvinění ministra jako „malichernou politickou hru“. „Historie se nebude dívat vlídně na republikány ve Sněmovně reprezentantů za jejich do očí bijící akt protiústavního stranictví,“ uvedl podle agentury AP.

Ta označila hlasování za výsledek odhodlání republikánské většiny potrestat Bidenovu administrativu za situaci na hranicích a odčinit trapný neúspěch z minulého týdne, kdy velmi těsná většina předsedy Sněmovny reprezentantů Mikeho Johnsona neschválila návrh impeachmentu na Mayorkase, protože se proti němu postavili i tři republikáni. Nyní návrh žaloby prošel v poměru 214 ku 213 hlasům.

Mayorkas čelí obvinění ve dvou bodech: že „úmyslně a systematicky“ odmítl prosadit stávající imigrační zákony a že porušil důvěru veřejnosti tím, že lhal Kongresu a tvrdil, že hranice je bezpečná.

V dalším kroku se obžaloba na Mayorkasovou přesune do Senátu, kde ale podle AP ani demokratičtí ani republikánští senátoři o věc nejeví zájem, a tak může být na neurčito odložena do výboru.

Bezpečnost na hranicích se dostala na vrchol předvolební agendy, když Donald Trump, který vede v souboji o republikánskou nominaci do prezidentských voleb, trval na tom, že zahájí „největší domácí deportační operaci v americké historii“, pokud se znovu stane pánem Bílého domu.