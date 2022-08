Spojené státy jsou teď tak rozeštvané, že je jedno, kdo je prezidentem, míní novinář Řezníček

„Vidím hlavně absenci toho typicky českého okopávání kotníků. Ne že by se to tam nedělo, ale není to tak všeobecně společensky přijatelné,“ říká v pořadu Osobnost Plus novinář.

Hostem je Martin Řezníček, moderátor a zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT, bývalý zahraniční zpravodaj ČT v USA

Uznává, že existují výjimky a příkladem může být i současný dosluhující britský premiér premiér Boris Johnson. „Ale nějaký základ smyslu pro pořádek Velká Británie a Spojené státy americké světu určitě daly.“

„Konkrétně v USA mě fascinují jak ideály psané v jejich ústavě, tak realita, která tyto ideály nikdy nedoběhne, tento střet mě zajímá. To, čím dnes Spojené státy procházejí, je mnohdy brutální, co se veřejné debaty a rozklížení tamní společnosti týče.“

Rozdělená společnost

Řezníček věří, že takové rozdělení společnosti, jaké je vidět v USA, v jiných západních zemích není. „Jistě, společnost je hluboce rozdělena i u nás, ale ve srovnání se Spojenými státy je to čajíček.“

„USA si prošly krvavým konfliktem, který z něčeho podobného vycházel, občanskou válkou, a rozdělení společnosti je dnes velmi podobné.“ Martin Řezníček

„Třeba to, co se teď děje kolem Donalda Trumpa, zásahu FBI u něj doma, tajných dokumentů a toho, jak jdou za ním jeho příznivci za každých okolností, svědčí o tom, jaký vliv Trump v Republikánské straně stále má a ještě nějakou dobu mít bude.“

Hlavním znakem rozdělení americké společnosti je, že jedna část není schopna naslouchat té druhé. „Všechno, co řeknou ti druzí, je špatně, a naopak. Spojené státy si prošly krvavým konfliktem, který z něčeho podobného vycházel, občanskou válkou, a rozdělení společnosti je dnes velmi podobné.“

„Tady nejde o Donalda Trumpa nebo Joea Bidena. Jde o to, že jedna skupina odmítá pravdu tak, jak je, a nenaslouchá té druhé straně, která podle ní říká všechno špatně. Spíš bych řekl, že se Američané dělí na ty, kteří vyznávají vládu práva, a na ty, kteří vyznávají princip, že účel světí prostředky, a v tom je to skutečné rozdělení.“

„Spojené státy jsou teď tak rozeštvané, že je jedno, kdo je prezidentem. Biden nepokračuje v Barackově politice jednoty demokratů a republikánů. Nevidím u něj dostatečně nastavenou ruku té druhé straně, protože má problémy na té vlastní, demokratické,“ shrnuje své vidění situace v USA Martin Řezníček.

