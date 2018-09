Američané začali prověřovat bývalé ruské agenty. Obávají se případu Sergeje Skripala

Americké tajné služby zahájily prověrku bezpečnosti bývalých ruských agentů, kteří se dali do služeb Američanů a nyní žijí na utajených místech v USA. Napsal to v pátek list The New York Times. Impulsem se stal útok na ruského dvojího agenta Sergeje Skripala v jihoanglickém Salisbury, který mají podle Londýna na svědomí dva agenti ruské vojenské rozvědky.

