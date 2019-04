Rusové mění názor na dohodu o strategických zbraních. Jsme otevřeni jednání s USA, zní z Kremlu

Přípravou dohody, která by zahrnovala vedle USA a Ruska také Čínu či další státy, podle médií pověřil americký prezident Donald Trump experty Bílého domu.

Pentagon i Camp David. Ruská státní televize zveřejnila cíle jaderných raket Číst článek

„V první řadě by se mělo dodržovat to, co nyní platí,“ uvedl Ušakov. „Jsme rovněž připraveni na novou (dohodu), ale k tomu jsou nutné vážně míněná vyjednávání, která bohužel dosud nikdo nezahájil,“ dodal.

Reuters poznamenal, že Ušakovův komentář je vstřícnější oproti sobotním slovům kremelského mluvčího Dmitrije Peskova, který Trumpův návrh označil za nereálný, neboť by ohrozil podstatu jaderného odstrašení.

Trump letos v lednu v poselství o stavu USA prohlásil, že místo dosavadní smlouvy START by bylo dobré dojednat novou úmluvu, která by zahrnovala Čínu a další státy. Smlouva START, kterou tehdejší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv podepsali v Praze, vyprší v roce 2021.

Může být sice prodloužena o pět let, ale Trump podle televize CNN chce raději dojednat smlouvu novou, která by zahrnovala i zbraně nestrategické povahy. Na návrhu už pracují experti Bílého domu, poznamenala televize.

Smlouva START omezila arzenály Spojených států a Ruska zhruba o třetinu na 1550 strategických jaderných hlavic rozmístěných maximálně na 700 odpalovacích zařízeních.