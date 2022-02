ONLINE: ‚Nadále pozorujeme pohyb jednotek k hranici.‘ USA tvrdí, že Rusko zatím vojáky nestahuje

Spojené státy nadále pozorují pohyb ruských jednotek směrem k ukrajinské hranici, nikoliv pryč od ní. Upozornil na to ve středu šéf americké diplomacie Antony Blinken, který zároveň dodal, že situaci nadále považuje za velmi znepokojivou. Moskva v úterý oznámila, že část z desetitisíců ruských vojáků se od hranic sousední země vrací do svých obvyklých posádek. Washington 16:17 16. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf americké diplomacie Antony Blinken | Zdroj: Reuters

„Rusko něco říká. A pak je tu to, co dělá. A my jsme nebyli svědky žádného stahování jeho sil,“ řekl Blinken ve středu v televizi MSNBC. „Nadále pozorujeme pohyb jednotek k hranici, nikoliv pryč od hranice,“ dodal.

„Stále pozorujeme síly, zejména jednotky stojící v popředí jakékoliv obnovené agrese vůči Ukrajině, jak jsou nadále na hranici, shromažďují se na hranici,“ řekl pak televizi ABC s tím, že rozhodnutí zmírnit napětí v regionu leží zcela na ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Prezident Putin si vytvořil podmínky pro to, aby mohl jednat jen s malým varováním,“ řekl Blinken. „Může zmáčknout spoušť, může ji zmáčknout dnes. Může ji zmáčknout zítra. Může ji zmáčknout příští týden. Pokud chce obnovit agresi vůči Ukrajině, ty jednotky tam má.“

‚Reagujeme na realitu‘

Americký prezident Joe Biden již v úterý po prvním oznámení o stahování prohlásil, že se reálný ústup zatím nepodařilo potvrdit.

Ruské ministerstvo obrany ve středu oznámilo, že se do svých posádek stahují jednotky Západního a Jižního vojenského okruhu, což jsou okruhy sousedící s Ukrajinou.

Odchod ruských vojsk od svých hranic nezaznamenala ani Ukrajina, řekl ve středu tamní prezident Volodymyr Zelenskyj. „Abych byl upřímný, reagujeme na realitu, ale zatím žádné ruské stažení nevidíme. Zatím jsme o něm jen slyšeli,“ poznamenal.

Moskva soustředí již řadu týdnů u hranic s Ukrajinou desetitisíce vojáků a západní země varují před nebezpečím toho, že do sousední země podnikne invazi. Američtí činitelé v posledních dnech opakovaně upozorňovali, že by útok mohl přijít v podstatě kdykoliv. Západ i Rusko nicméně stále připouští, že krize je řešitelná diplomatickou cestou.

„Jsme připraveni na diplomacii,“ řekl ve středu Blinken. „Jsme připraveni i na agresi, připraveni tak či tak,“ dodal.