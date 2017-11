USA se chystají obvinit členy ruské vlády z hackerských útoků, píše The Wall Street Journal

Americké ministerstvo spravedlnosti má dostatek důkazů, aby obvinilo šest členů ruské vlády z podílu na loňském hackerském útoku proti serverům Demokratické strany. Oznámil to ve čtvrtek list The Wall Street Journal. Prokuratura by prý mohla přivést kauzu k soudu příští rok, podle amerického listu je ale zadržení obviněných nepravděpodobné. Washington 17:18 2. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hacker. Ilustrační foto. | Foto: flickr.com | Zdroj: Flickr

Z Ruska byl údajně před loňskými prezidentskými volbami v USA veden hackerský útok, při němž bylo ze serverů americké Demokratické strany ukradeno velké množství elektronické pošty, která vrhala nepříznivé světlo na prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou. Později se e-maily objevily na kontroverzním serveru WikiLeaks.

Americká kontrarozvědka už v lednu údajně zjistila, že útok zorganizovaly ruské tajné služby na přímý příkaz prezidenta Vladimira Putina, který chtěl Clintonovou znevýhodnit v souboji s republikánským kandidátem a pozdějším volebním vítězem Donaldem Trumpem. Kreml jakékoli vměšování do amerických voleb popírá.

Na vyšetřování v USA se podle listu The Wall Street Journal podíleli agenti FBI a prokurátoři z Washingtonu, Filadelfie, Pittsburghu a San Franciska. Kauza by se mohla dostat před soud příští rok. Obvinění by ruským činitelům znepříjemnilo cesty do zahraničí, zatýkání či věznění se ale nepředpokládá, píše americký list.

Spojené státy obvinily Rusy z hackerských útoků už letos v březnu. Ministerstvo spravedlnosti vzneslo obvinění proti dvěma ruským zpravodajským důstojníkům a dvěma hackerům, kteří údajně v roce 2014 organizovali útok na půl milionu účtů internetové společnosti Yahoo.

Ruská oficiální místa na informaci amerického listu zatím nereagovala. Ruská agentura RBK napsala, že jména údajných ruských viníků by mohla být zveřejněna počátkem příštího roku.