Podmínky interrupce jako klíčové téma voleb. Pensylvánie svede ‚špinavý boj‘ o jejich povolení

Placaté odznaky na kabát nebo na tašku, letáčky s programem a tabulky z tvrdého papíru k umístění na dům nebo na trávník před ním. Julianne z volebního štábu demokratického kandidáta na senátora za Pensylvánii Johna Fettermana rozdává dobrovolníkům jejich arzenál. Oslovují voliče před obchodním centrem na okraji Bethlehemu, jednoho z bývalých středisek ocelářského průmyslu.

Jednou z největších obav voličů Demokratické strany je podle studenta historie Lucase zneplatnění rozsudku ve věci Roe versus Wade, který právo na interrupce garantoval. Lobbuje proto za demokratické kandidáty do senátu a na místo guvernéra.

Demokratický uchazeč o post guvernéra Pensylvánie Josh Shapiro totiž slibuje respektovat soudní precedens a zachovat ve státě právo na interrupce.

Svoboda v pojetí jeho soupeře, Republikána Douga Mastriana podle něj vůbec není svobodou, když přikazuje ženám, jak mohou a nemohou rozhodovat o svém těle.

„Mám plnou důvěru v pensylvánské ženy, že dokáží samy o sobě rozhodovat,“ prohlásil na setkání s voliči v Beaveru na severu Pensylvánie demokratický kandidát na guvernéra Josh Shapiro.

„Mám plnou důvěru v pensylvánské ženy, že dokáží samy o sobě rozhodovat," prohlásil na setkání s voliči v Beaveru na severu Pensylvánie demokratický kandidát na guvernéra Josh Shapiro

To jeho republikánský protikandidát Doug Mastriano chce, aby bylo umělé přerušení těhotenství nelegální i v případě znásilnění, incestu nebo ohrožení zdraví matky a hodlá trestně stíhat i lékaře, kteří by interrupce prováděli.

Podle zdravotní sestry Andrii je v tuto chvíli dosavadní demokratický guvernér jedinou překážkou k zavedení zákazu potratů v Pensylvánii. „Ve státním parlamentu je drtivá převaha republikánských poslanců. Už jsou připravení a čekají na příležitost,“ popsala pro Radiožurnál.

„Kdybychom neměli guvernéra z Demokratické strany, už bychom tu měli úplný zákaz interrupcí. Kdyby nevyhrál náš Josh Shapiro, zbývá už jen prosadit záruky práv žen na federální úrovni v Kongresu,“ dodává.

‚Tvrdý, špinavý boj‘

Osobní zkušenost s interrupcí má úřednice Elisabeth. Lékaři u ní diagnostikovali začínající mimoděložní těhotenství, které nešlo řešit jinak, než jeho přerušením.

Pro mnoho žen by to znamenalo velké nebezpečí, kdyby takovou možnost jako ona neměly. A to prý ani nemluví o případech, kdy ženin partner nechce potomka a žena se pak stane obětí domácího násilí kvůli svému těhotenství.

Den, kdy Nejvyšší soud zrušil federálně zaručené právo na umělý potrat, si Elisabeth zapsala do diáře. Bylo to dva dny potom, co se její sestře narodila dcera. Říkaly si, že holčička teď bude vyrůstat ve světě, kde už nebude mít právo volby, jako měly ony dvě.

Proto je v Pensylvánii důležitý i boj o senátorské křeslo, který mezi sebou svedou z televizní obrazovky známý kardiolog Mehmet Oz za Republikány a dosavadní zástupce guvernéra za Demokraty John Fetterman.

Mehmet Oz chce, aby se do otázky interrupcí federální vláda nemíchala a nechala rozhodování na politicích jednotlivých států. Fetterman zase bojuje za to, aby rozhodnutí o umělém přerušení těhotenství bylo jen na matce a jejím lékaři.

Situace je podle dobrovolnice Heather velmi nebezpečná. Bude třeba ovládnout nejen post guvernéra, ale i Senát, který by případné snahy republikánských členů Sněmovny reprezentantů o celostátní zákaz interrupcí zastavil.

Všechna hlasování o obsazení politických pozic jsou v těchto volbách podle zaměstnankyně místní samosprávy Loretty důležitá. Volba guvernéra, aby se zabránilo zákazům interrupcí na úrovni států. A také zvolení členů Senátu a Sněmovny reprezentantů, aby se tam zastavily pokusy zakotvit zákaz umělého přerušení těhotenství v ústavě Spojených států.

Takový zákon už mají připravený republikánští poslanci. K jeho prosazení by ale potřebovali i svého muže v Bílém domě. Kdo z Republikánů by se kromě Donalda Trumpa mohl o tento post za dva roky ucházet a jak by pak Amerika mohla vypadat, bude téma pátečního dílu seriálu ke kongresovým volbám.