,Stres a nejistota.‘ V USA se kvůli neschválenému rozpočtu chystá další demonstrace

Donald Trump ve čtvrtek vyrazí do Texasu na inspekci hranice s Mexikem. Prezident Spojených států tam chce stavět za miliardy dolarů fyzickou bariéru, a právě spor s demokraty o její financování už dvacátý den ochromuje Ameriku. Situaci na místě sleduje zpravodaj Radiožurnálu. Od stálého zpravodaje Washington 7:41 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident DonaldTrump | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Stovky institucí jsou kvůli tahanicím o podobu rozpočtu mimo provoz a dočasně odstaveným pracovníkům chybí peníze a dochází trpělivost. Na čtvrtek proto svolali protest před Bílý dům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž z USA.

Rozhodně nebude během takzvaného shutdownu první. Tento týden už mohl prezident Trump při pohledu z okna třeba pozorovat, jak mu před bránu jeho sídla vyklopili odpadky přivezené až z Kalifornie. V rekreační zóně San Franciska, kvůli přiškrceným zdrojům financování neobsluhované, je osobně nasbírali, nechali přivézt a u Bílého domu demonstrativně odložili demokratičtí kongresmani za stát Kalifornie.

„Jak vidíte, přináším krabice s odpadky, abych prezidenta uvedl do reality a aby pochopil, že jeho politický kousek - paralyzovat vládu kvůli stavbě zdi - má v reálném světě důsledky,“ vzkazoval Jared Huffman Trumpovi, který stavbu zdi považuje za jediný způsob, jak účinně řešit problémy s imigrací, které v televizním projevu označil za humanitární a bezpečnostní krizi.

Jared Huffman a Jackie Speierová přináší odpadky před Bílý dům. | Foto: Jim Young | Zdroj: Reuters

„Takovéto odpadky - dětské plínky, obaly od burrita, kelímky od kávy - se vrší v národních parcích, které zastupujeme a po celé zemi. A abychom to vyřešili, k tomu není potřeba televizní projev k národu, k tomu potřebujeme, aby se prezident Trump probudil a ucítil ty kelímky, plínky a obaly, prostě to smetí, co se hromadí,“ dodává.

‚Kdo za to může‘

Tuhle popelářskou akci na efekt od dvou demokratických kongresmanů můžeme považovat za součást politického divadla s názvem „Kdo za to může“. Cílem republikána Trumpa i demokratů je svalit na toho druhého vinu za to, že statisíce federálních zaměstnanců teď v pátek nenajdou na výplatní pásce za poslední tři týdny ani dolar a někteří z nich se dostanou do dluhů. Ale větší či menší nepříjemnosti s tím mají i milióny dalších Američanů, takže v sázce je velký politický jackpot, protože naštvání lidí narůstá.

„Mnozí z nich jsou - řekněme - smutní z toho, co se děje. Setkávám se s frustrací z toho, jak jsou federální zaměstnanci přehlížení, to je velmi rozšířené. A pak mezi nimi cítím hodně stresu a nejistoty z budoucnosti, protože nikdo neřekl, že výpadek financování bude na dva nebo čtyři týdny. Nikdo netuší, jaké to bude mít řešení a jak dlouho to může trvat,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas a televizi NBC Tom Hucker, lokální politik z předměstí Washingtonu, který na pátek připravuje pro trpící federální zaměstnance večeři a hudební produkci zdarma.

Americani stale bez plne funkcni vlady, statisice federalnich zamestnancu bez penez. Pribyva demonstraci i charitativnich akci. Mistni zastupitel z predmesti Washingtonu @tomhucker porada veceri s hudbou zdarma pro ty, ktere #shutdown postihl @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/sdb2gKk9Ps — Jan Kaliba (@JanKaliba) 9. ledna 2019

„Doufáme, že takové akce dodají těm lidem pocit uznání a podpory. Snad to celé skončí každým dnem, lidé jsou frustrovaní, i tady v Silver Spring jsme zrovna měli manifestaci za to, aby Kongres a Bílý dům konečně ten pat vyřešili.“

Středeční schůzka v Bílém domě, kterou nespokojený prezident Trump bleskově ukončil a odešel z ní, ale nic takového zatím neslibuje. Zato demonstrace se množí a zatím největší je v plánu na čtvrtek u Bílého domu - organizuje ji přes třicet odborových organizací, účast přislíbilo přes pět set federálních pracovníků a také někteří kongresmani.