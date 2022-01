Na severovýchodě USA udeřila další sněhová bouře. Komplikuje dopravu, zavřené jsou školy i úřady

V některých částech států Kentucky, Virginie, Pensylvánie, New York a Maryland napadlo 15 až 20 centimetrů sněhu, v pobřežních oblastech i o deset centimetrů více. Místní úřady varují obyvatele, aby pokud možno nevyjížděli ven.

Letiště v oblasti kvůli počasí zrušila podle webu flightaware.com přes 550 letů, v Bostonu to byla asi třetina všech spojů, na letišti LaGuardia u New Yorku čtvrtina. Guvernér New Jersey Phil Murphy vyhlásil na území státu výjimečný stav.

Ve Washingtonu se již podruhé tento týden uzavřely federální úřady a desítky školských okrsků napříč regionem zrušily výuku.

Ochromený provoz

Na středovýchodě USA u kanadských hranic po přechodu bouře panují velmi nízké teploty, na některých místech států Wisconsin, Minnesota, Iowa a Severní a Jižní Dakota byla kvůli silnému větru pocitová teplota pod minus 30 stupni Celsia.

Mrazivé zimní počasí zasáhlo severovýchod USA rovněž začátkem tohoto týdne. V pondělí se například prezident Joe Biden musel při návratu z víkendového pobytu ve státu Delaware dopravovat z letiště do Bílého domu v prezidentské koloně, protože nemohla vzlétnout jeho helikoptéra. Cesta mu přitom podle médií trvala hodinu namísto obvyklých několika minut.

Silné sněžení pak ve středu ve Virginii zcela ochromilo provoz na asi 90 kilometrovém úseku dálnice I-95, která je jednou z hlavních dopravních tepen na východním pobřeží USA. Tisíce lidí zůstaly stát i 24 hodin mezi ostatními vozy, mnohým docházelo jídlo, pití i palivo v autech.