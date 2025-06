Trump chtěl vyhostit propalestinského aktivistu. Americký soud ho ale musí propustit

Soud v USA v pátek nařídil propustit z imigrační vazby Mahmúda Chalíla, který se stal jednou z prominentních postav propalestinských manifestací na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters. Absolvent univerzity Chalíl patřil k vyjednavačům demonstrujících studentů. Washington 21:40 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti podpořili Mahmúda Chalíla před budovou soudu v New Jersey | Foto: Jeenah Moon | Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump označil protesty za antisemitské a slíbil deportovat všechny zahraniční studenty, kteří se jich zúčastnili.

Rozhodnutí o Chalílově propuštění je podle Reuters velké vítězství organizací hájících lidská práva, které útoky Trumpovy vlády na propalestinského aktivistu označovaly za nezákonné.

Soudkyně se zastala Harvardu. Dočasně zablokovala Trumpův výnos ohledně studentů Číst článek

Chalíl, kterého imigrační agenti zadrželi 8. března, v loňských rozhovorech se CNN a dalšími médii odsoudil antisemitismus a rasismus. Tvrdil také, že ho americké úřady trestají za jeho politický názor a že postup proti němu je v rozporu s americkou ústavou.

Chalíl je potomkem palestinských uprchlíků, narodil se v Sýrii a má alžírské občanství. V USA pobýval legálně a loni získal zelenou kartu opravňující k trvalému pobytu. Jeho manželka je americkou občankou, jejich syn je pak rozeným Američanem.

Trump Chalílovo zadržení označil za první z mnoha a prohlásil, že studenty, kteří se zapojili do podle něj proteroristické, antisemitské a antiamerické činnosti, čeká vyhoštění.

Propalestinské demonstrace na amerických vysokých školách byly reakcí na vojenské akce izraelské armády v Pásmu Gazy a tamní bídnou humanitární situaci.

Do Gazy izraelští vojáci vpadli v odvetě za teroristický útok Hamásu z října 2023. Hamás tehdy se svými spojenci zabil na 1200 lidí a dalších 251 unesl jako rukojmí. Izraelská armáda v reakci na to vpadla do Gazy, kde podle tamních úřadů ovládaných Hamásem zahynulo přes 55.000 Palestinců.