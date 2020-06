V USA odsoudili k devíti rokům vězení ruského hackera, který vedl ‚nejexkluzivnější zločinecké fórum‘

Americký soud v pátek poslal Rusa Alexeje Burkova na devět let do vězení za počítačové zločiny. Obžaloba žádala pro ruského hackera 15 let. Soud přihlédl k tomu, že Burkov si odpykal 4,5 roku ve vazbě v Izraeli, než byl vydán do Spojených států, a pak v USA při čekání na proces. Při dobrém chování by podle agentury AP mohl vyjít na svobodu za tři roky. Washington 22:08 26. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle AP není jasné, zda se Rusko bude dále snažit o Burkovovo vydání. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 Public domain

Mladík z Petrohradu podle obžaloby od roku 2009 až do svého zatčení v roce 2015 řídil web Cardplanet, kde se prodávala ukradená čísla bankovních karet, včetně těch, jež patřily Američanům. Výsledkem byly ukradené údaje 150 000 karet a škoda odhadovaná na 20 milionů dolarů (asi 477 milionů Kč).

Žalobce označil Burkovův web za „nejexkluzivnější zločinecké fórum na internetu“. Při vstupu totiž bylo nutné složit kauci ve výši 5000 dolarů a mít záruku od tří dosavadních členů. Web počítal i s arbitráží v případě sporu mezi účastníky transakce a sliboval vrácení peněz, pokud by ukradený údaj nefungoval.

Rus přiznal vinu ve třech z pěti bodů obžaloby: podvodu se zařízeními s přístupem k údajům, krádeži osobních informací a vniknutí do počítačových systémů. U soudu se omluvil za své činy.

Burkova zadrželi na Ben-Gurionově letišti v Izraeli v prosinci 2015 kvůli podezření z počítačové kriminality. Moskva marně žádala o jeho vydání. Izrael jej loni v listopadu vydal Američanům, přestože Rusko za jeho vrácení do vlasti bylo údajně ochotno vydat Izraeli jeho občanku Naamu Issacharovou, odsouzenou v Rusku na 7,5 roku za pašování deseti gramů hašiše. Issacharová si nakonec odpykala v ruském vězení deset měsíců; ruský prezident Vladimir Putin ji udělil milost asi týden poté, co se Burkov přiznal.

Rusko obvykle důrazně protestuje proti vydání svých občanů do třetích zemí. Známými případy jsou obchodník se zbraněmi Viktor But zadržený na žádost USA v Thajsku, pilot Konstantin Jarošenko zatčený v Libérii a deportovaný do USA, nebo také Jevgenij Nikulin, kterého Spojeným státům předloni na jaře vydala česká justice.

Podle AP není jasné, zda se Rusko bude dále snažit o Burkovovo vydání. Soudce nařídil, aby Rus odpykával trest poblíž Washingtonu, což má usnadnit jednání s právníky - a ta podle soudce mohou být potřebná „z důvodů, které netřeba vysvětlovat“. Burkovův obhájce se odmítl vyjádřit.