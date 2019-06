‚Když nedostanete spravedlivou dohodu, tak odejděte.‘ Trump by k jednáním o brexitu přizval Farage

Spojené království by mělo opustit Evropskou unii bez dohody, pokud se mu nepodaří prosadit podmínky, které chce. V rozhovoru pro britský nedělník The Sunday Times to řekl americký prezident Donald Trump, který v pondělí do Británie zavítá na státní návštěvu.

