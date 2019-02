Šéf Pentagonu neohlášeně přiletěl do Afghánistánu. ‚Nemám pokyny ke snižování počtu vojáků,‘ řekl

Brexit přidělává Britům vrásky na čele. Pro případ nouze si balí potravinové krabice poslední záchrany

V anglickém obývacím pokoji to vypadá jako ve skladišti potravin. V polici jsou balíčky rýže, těstoviny, konzervy. Zásoby ale nečekají na to, až skončí na prodejním pultu – naopak putují do krabic.