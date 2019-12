Žadatelé o víza v USA musí uvádět údaje o sociálních sítích. Vláda bude rozhodnutí obhajovat u soudu

Americká vláda bude muset u soudu obhájit novinku, kterou letos zavedla pro žadatele o vízum do Spojených států. Ti musejí v řadě případů uvádět také informace o svých účtech na sociálních sítích, a to až pět let nazpět. Teď se proti tomu ohradily dvě organizace filmových dokumentaristů a tuto praxi administrativy Donalda Trumpa napadly u soudu. Washington 19:39 8. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 100219-n-5961c-004_191208-170844_dok.JPG | Foto: Spike Call | Zdroj: Official U.S. Navy Page

Dokumentaristé to považují za porušení prvního dodatku americké ústavy o svobodě projevu. Vláda podle nich nemá legitimní nárok na to, aby shromažďovala citlivé informace tohoto druhu. Podle Brennanova centra při newyorské univerzitě to ročně může dopadnout skoro na patnáct milionů žadatelů o víza. Týká se to i sociálních sítí v Rusku nebo Číně.

Svou pravou identitu musí vládě odhalit i majitelé účtů, kteří na sociálních sítích vystupují pod pseudonymem. Odpůrci to považují za možné ohrožení pro opoziční hlasy v autoritářských zemích.

Navíc podle dokumentaristů funguje autocenzura, někteří lidé by museli být opatrnější při používání sociálních sítí, pokud vědí, že budou cestovat do USA.

Mezinárodní asociace dokumentaristů, tedy jedna z organizací, které podaly případ k soudu, ve svém prohlášení uvedlo, že nové nařízení už odradilo některé členy od toho, aby o americká víza vůbec zažádali. Nepřijeli tedy ani představit svá díla na festivaly ve Spojených státech.

Nejdřív dobrovolně

Americké ministerstvo zahraničí začalo nejprve zájemce o víza žádat o tyto informace na dobrovolné bázi, to bylo na konci druhého prezidentského období Baracka Obamy. Donald Trump se ale rozhodl zpřísňovat podmínky pro legální cestování do Spojených států a tohle je jedno z těch opatření, které k tomu jeho vláda zavedla.

Jedním z příkladů, které k tomu rozhodnutí mohly vést, byl veřejně známý případ sedmnáctiletého studenta Harvardské univerzity. Šlo o Palestince z Libanonu, který byl čerstvě přijatý ke studiu. Když ale přistál v Bostonu na letišti, tak ho po pětihodinové prohlídce, imigrační úřednice odmítla vpustit do Spojených států. Odůvodnila to tím, že někteří jeho přátelé na sociálních sítích uveřejňují protiamerické politické postoje. Nakonec se do věci vložilo i vedení univerzity a po čase úřady studenta do země vpustily.