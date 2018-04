USA zavedou sankce proti ruským oligarchům, týkat se mají i Putinova okolí

Spojené státy chtějí tento týden uvalit zatím nejtvrdší sankce proti ruským podnikatelským špičkám v rámci odvety za údajné vměšování Moskvy do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Napsala to ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené s rozhodnutím vlády. Sankce by podle nich mohly být vyhlášeny už ve čtvrtek.

