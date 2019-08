USA jsou hluboce znepokojené zprávami o přesunu čínských jednotek k Hongkongu, uvedlo ministerstvo

Spojené státy jsou hluboce znepokojené informacemi o přesunech čínských polovojenských sil do města Šen-čen, které sousedí s Hongkongem zmítaným demonstracemi. Uvedl to mluvčí amerického ministerstva zahraničí, kterého citovala agentura Reuters. Podle satelitních snímků, které zveřejnil zpravodajský server The Guardian, se v Šen-čenu shromažďují příslušníci čínské polovojenské ozbrojené policie, bojová vozidla pěchoty a další technika. Washington/Hongkong/Šen-čen 20:52 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínská armáda (ilustrační foto) | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Čínská státní média odmítají spekulace, že se Peking tímto způsobem snaží zastrašit demonstranty, kteří v Hongkongu požadují posílení demokracie; Čína ujišťuje, že jde o předem plánovaná cvičení, která s demonstracemi nesouvisí.

Na pohyb čínských jednotek v blízkosti Hongkongu upozornil na twitteru s odvoláním na informace tajných služeb také americký prezident Donald Trump.

„Spojené státy jsou hluboce znepokojené zprávami o přesunech čínských polovojenských jednotek u hranic Hongkongu,“ uvádí se v prohlášení amerického ministerstva zahraničí.

„USA důrazně vyzývají Peking, aby dodržoval své závazky ... umožnit Hongkongu vysoký stupeň autonomie. Odsuzujeme násilí a vyzýváme všechny strany ke zdrženlivosti. Ale vyjadřujeme rozhodnou podporu svobodě projevu a svobodě shromažďování v Hongkongu,“ uvedla rovněž americká diplomacie.

V souvislosti s devět týdnů trvajícími protesty v Hongkongu ve středu vydalo americké ministerstvo zahraničí zvýšené varování před cestami do Hongkongu kvůli občanským nepokojům.

Satelitní snímek stadionu ve městě Šen-čen, zveřejněný serverem The Guardian, ukazuje čínské jednotky

Rovněž české ministerstvo zahraničí upozornilo na násilné střety, ke kterým v Hongkongu dochází, a doporučilo proto českým turistům, aby se demonstracím vyhnuli.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové.

Mezi požadavky se objevuje také omezení vstupu turistů z pevninské Číny do Hongkongu.