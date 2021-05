Největší krize od 80. let? Spojené státy se po hackerském útoku potýkají s nedostatkem benzinu

Východoevropskou hackerskou skupinou DarkSide napadený produktovod Colonial Pipeline hlásí, že už naplno obnovil provoz. Neznamená to ale, že zmatky a problémy ve Spojených státech končí. Benzin je nedostatkovým zbožím ve dvanácti amerických státech a úplně nejhůř je na tom v posledních hodinách hlavní město Washington. Skoro devadesát procent čerpacích stanic tam ohlásilo, že zásoby benzinu došly. Někteří lidé proto ruší své plány. Od stálého zpravodaje Washington 10:16 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Provizorní cedule oznamující, že benzin není. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožurnál

Provizorní papírové cedule u čerpací stanice na předměstí Washingtonu říkají „benzin došel, máme jenom naftu“. Řidiči přijíždějí, zastavují, čtou a zase odjíždějí.

Spojené státy čelí benzínové krizi. Mezi místa s největším nedostatkem patří Washington, kde natáčel zpravodaj Jan Kaliba

Obsluha uvnitř obchodu říká, že nové zásoby budou nejspíš v pondělí – konkurence o dvě ulice dál prý ale benzin ještě má.

Několik čerpacích stanic v okolí se změnilo v obří parkoviště kvůli frontám k jednotlivým stojanům. Ceny jsou znatelně vyšší než obvykle, i když stále nižší než v Česku.

Řadě lidí už ale situace kolem pohonných hmot zkomplikovala plány. „Chtěla jsem jet na večeři se spolupracovníky – mělo to být moje první takové společenské setkání od začátku pandemie, v restauraci s venkovním sezením. Těšila jsem se na to, ale musela jsem to zrušit. Je to třicet minut jízdy a já si uvědomila, že na to nemám dost benzinu v nádrži. Když jsem přijela k pumpě a dala kartu do terminálu, hlásilo to, že čerpací stanice je mimo provoz. Zkusila jsem ještě několik dalších, ale všude měli cedule, že benzin došel,“ říká Barbara z nedalekého sousedství.

Pamatuje prý fronty na benzin během ropné krize v 70. a 80. letech, ale od té doby nic podobného. Tedy alespoň, pokud jde o benzin.

„Připomíná mi to, jak během pandemie lidi měli strach, jestli bude dost toaletního papíru a papírových utěrek, a začali hamounit,“ svěřuje se.

„Teď je to podobné, jen s benzinem. Takže když ho potřebujete, tak není. Opravdu mě to rozčiluje. Snad se přes víkend nebo nejpozději začátkem týdne situace zlepší,“ doufá Američanka a jde pěšky zkontrolovat, jestli už může na některé z benzinových pump palivo doplnit.