Americká armáda nebude vyšetřovat podplukovníka, který svědčil proti Trumpovi v impeachmentu

Armáda Spojených států nebude vyšetřovat někdejšího bezpečnostního poradce Bílého domu Alexandera Vindmana, který byl na podzim klíčovým svědkem Sněmovny reprezentantů v kauze ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. V pátek to podle agentury Reuters prohlásil náměstek ministra obrany Ryan McCarthy. Vindman a také jeho bratr-dvojče Yevgeny, který pro Bílý dům rovněž pracoval, byli před týdnem z prezidentových služeb propuštěni. Washington 23:49 14. února 2020

„Nečelí žádnému vyšetřování,“ řekl McCarthy. Dodal, že podplukovník Vindman je zpátky u armády a v létě nastoupí na vojenskou školu. O Vindmanův osud se média zajímala poté, co Trump po jeho propuštění prohlásil, že armáda by mohla zvážit podplukovníkovo kázeňské potrestání.

„Poslali jsme ho na jiné místo a armáda s ním může naložit, jak uzná za vhodné,“ řekl tento týden Trump. Na dotaz, zda by měl být kázeňsky potrestán, odpověděl, že si to dovede představit. „Když uvážíte, co se stalo, tak se na to určitě, myslím, podívají,“ uvedl.

Vindman, který byl v Bílém domě expertem na Ukrajinu, při listopadovém slyšení ve sněmovně mimo jiné označil za nepatřičné, že Trump během telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským žádal vyšetřování svého politického rivala Joea Bidena.

Obsah tohoto telefonátu a jeho okolnosti vedly demokraty ve sněmovně k podání ústavní žaloby na Trumpa za zneužití pravomoci a obstrukce vůči Kongresu. Senát ovládaný republikány ale prezidenta tento měsíc obvinění zprostil.