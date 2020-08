USA chtějí obnovit všechny sankce OSN vůči Íránu, oznámil prezident Trump

Ruský opoziční politiky Navalnyj leží v bezvědomí v nemocnici. Měl být otrávem jedem v čaji

„Předpokládáme, že Alexej byl otráven něčím, co mu bylo přimícháno do čaje. Bylo to jediné, co ráno měl,“ napsala Navalného mluvčí Kira Jarmišová na twitteru.