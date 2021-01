Ve Spojených státech pokračuje boj o Senát a rozložení sil v zemi. Washington se chystá na nepokoje

Voliči v Georgii rozhodli o rozložení sil v americké politice na další dva roky. Joe Biden tam na podzim těsně vyhrál prezidentské volby, teď tam v dodatečném druhém kole mohou demokraté získat zásadní výhodu: kontrolu nad Senátem. Potřebují k tomu vítězství v obou soubojích. Zároveň se ve Washingtonu chystá další drama – formální potvrzení výsledků prezidentských voleb. Do města se sjíždějí příznivci poraženého prezidenta Trumpa na demonstraci. Od stálého zpravodaje Washington 10:21 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Transparent cílený na republikány s nápisem „bojkotujte zmanipulované druhé kolo voleb“. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožurnál

Výsledky voleb do Senátu ještě nejsou jasné. Pravděpodobnější je ale varianta, že oba demokraté sesadí republikánské senátory z jejich křesel a strana ovládne Senát tou nejkřehčí možnou většinou: bude to 50 na 50 a rozhodující hlas získá viceprezidentka Harrisová. Stále to však není jisté, i když je sečteno už 97 procent hlasů. Voličů je tentokrát rekordní počet na tento typ voleb, bude se pohybovat na hodnotě kolem 4,5 milionu. Pro srovnání, Georgia má skoro navlas stejně obyvatel jako Česko.

Jeden ze soubojů o senátorské křeslo už se zdá rozhodnutý. Demokrat Raphael Warnock před chvílí pronesl i projev. Nad republikánkou Kelly Loefflerovou o 35 tisíc hlasů, to je skoro jeden procentní bod rozdílu, a zbývají sečíst hlasy hlavně v drtivě demokratické Atlantě.

To je povzbudivá zpráva i pro druhého demokrata Jona Ossoffa, který si celý večer vede o něco málo hůř než Warnock: v tuto chvíli ztrácí na svého soupeře, republikána Davida Perdua, něco málo přes tisíc sečtených hlasů. Více než sto tisíc zbývajících je v okresech, kde získává přes 80 procent hlasů právě demokratický kandidát. Oficiální výsledky ale budou známé až za několik dní.

Co přesně budou konečné výsledky znamenat pro rozložení sil v americké politice na další dva roky? Pokud by nakonec aspoň jeden z republikánů pozici obhájil, zůstane GOP většina v Senátu a budou moci leccos prezidentu Bidenovi blokovat.

Pokud ne, mohou demokraté na první pohled jásat. To, co v listopadu vypadalo jako ztracené, tedy většina v Senátu, nakonec bude jejich, poměrně nečekaně díky v posledních dekádách republikánské Georgii. Za zvratem stojí hlavně Stacey Abramsová, které od své porážky v guvernérských volbách odvedla obří penzum práce na aktivizaci a registraci černošských voličů v tomto státě. Demokraté teď díky tomu sklidí ovoce.

Střety s policií

Jásot demokratů by však neměl být přehnaný. Budou sice ovládat Bílý dům, Sněmovnu i Senát, většiny v obou komorách ale budou velmi křehké. Zvlášť ta v Senátu, kde je za demokraty například senátor Joe Manchin, velmi konzervativní demokrat z velmi republikánského a teď i protrumpovského státu Západní Virginie. Neznamená to tedy, že demokraté automaticky prosadí i tu nejprogresivnější agendu. Ve věci schvalování ministrů, soudců či pandemické pomoci jde ale o klíčovou pozici i pro Bidena.

Z Washingtonu je mezitím už teď bojová zóna. Spousta prezidentových příznivců už dorazila a večer a v noci se střetávala ve městě s policií. Čeká se, že ve středu atmosféra ještě zhoustne – prezident Trump přijde v 17 hodin SEČ osobně povzbudit své fanoušky a promluvit k nim. Ve městě je nasazená i národní garda a přijíždějí další a další Trumpovi příznivci skutečně z celé země: většina z nich jela až z Texasu, auta měli viditelně označená pro tažení na Washington, někteří i známým písmenem Q vyznavačů konspirace Qanon.

Ke středečnímu dění se Trumpovi příznivci upínají jako k poslední šanci odvrátit neodvratné, tedy jeho odchod z Bílého domu. Ten stvrdí formálně Kongres. Prezident Trump mezitím tlačí na svého viceprezidenta Pence, aby coby předsedající této schůzi certifikaci Bidenova vítězství zabránil, ale jeho role je v podstatě ceremoniální. Dá se očekávat, že se formální akt protáhne možná i přes americkou půlnoc kvůli napadení výsledků, které plánují někteří Trumpovi oddaní republikáni v obou komorách Kongresu.