,Zničili mi život.‘ Jamajčan strávil ve Spojených státech neprávem 82 dní ve vazbě kvůli medu

Téměř tři měsíce strávil ve Spojených státech ve vazbě muž, který si z Jamajky dovezl tři láhve medu. Američtí celníci totiž hustou a lepkavou tekutinu považovali mylně za kapalnou formu drogy metamfetamin, známou v Česku jako pervitin. O případu z přelomu loňského a letošního roku nyní informoval list The Washington Post. Washington 13:08 24. srpna 2019

Pětačtyřicetiletý Leon Haughton, který pochází z Jamajky, žije ale už téměř deset let v americkém státě Maryland, si každý rok ze svého rodného karibského ostrova vozí na Vánoce med, který si rád dává do čaje, napsal The Washington Post. Sladkou pochutinu si ve třech láhvích přivážel domů do Spojených států také loni 29. prosince. Na letišti v Baltimoru jeho zavazadlo ale označil služební pes.

Policisté, kteří Haughtona podezřívali, že se snaží v láhvích z Jamajky místo medu propašovat do Spojených států kapalný pervitin, poslali otce šesti dětí s čistým trestním rejstříkem do vazby, kde musel nakonec strávit celkem 82 dní. Celou dobu nad ním přitom visela hrozba nejméně 25 let vězení.

Dvacet dní po Haughtonově zadržení na letišti testy z laboratoře místní policie prokázaly, že láhve neobsahují drogu, ale přírodní sladidlo. Záhy se ale ukázalo, že policejní laboratoř v Marylandu nebyla dostatečně vybavená pro příslušné zkoušky, a vzorek z jamajských láhví tak putoval ještě do federální laboratoře ve státě Georgia. I z ní přišel - téměř po třech měsících od zadržení - negativní výsledek, a Haughton tak byl 21. března propuštěn na svobodu.

Vládní krize

Celou situaci navíc komplikoval fakt, že v době mužova pobytu ve vazbě ve Spojených státech panovala vládní rozpočtová nouze způsobená sporem prezidenta Donalda Trumpa a opozičních demokratů o stavbu zdi na americko-mexické hranici. Haughtonův právník se tak nedokázal spojit s imigračními úřady, jejichž kroky mohly přispět k mužově propuštění už po prvním laboratorním testu.

Během pobytu ve vazbě Jamajčan, který má ve Spojených státech povolení k pobytu i pracovní povolení, přišel o obě svá zaměstnání jako uklízeč a dělník na stavbě. „Zničili mi život,“ řekl listu The Washington Post Haughton. „Chci, aby svět věděl, že systém není v pořádku. Pokud bych kolem sebe neměl silné lidi, pravděpodobně by mě nechali ve vězení. V tom systému se ztratíte,“ dodal.