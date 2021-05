Návrat segregačních zákonů, nebo snaha o zabezpečení? Volby jako rasové téma v Americe

Annie Brownová mi vypráví, že vyrostla v jižanském státě Louisiana v době, kdy ještě platily rasistické segregační zákony, pro které se vžilo označení podle postavy Jima Crowa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Republikáni letošní vlnu změn volebních pravidel prezentují jako snahu o zabezpečení voleb. Podle jiných ale jde o návrat segregačních zákonů

Sama tehdy coby studentka v New Orleansu demonstrovala a pracovala na registraci nových černošských voličů. Proto si prý dobře uvědomuje, jak důležité je mít možnost měnit chod věcí v zemi. A tvrdí, že letošní úpravy volebních zákonů v republikánských státech Georgia, Florida nebo Iowa jsou návratem do doby jejího mládí.

„Myslím, že je to až tak vážné. Jsou to zákony Jima Crowa číslo dvě. Podle mě je náš současný boj stejně důležitý a musí být stejně intenzivní, jako byl v 60. letech a začátkem 70. let minulého století,“ podotýká.

Environmentální rasismus. Američané z oblasti ‚Rakovinové uličky‘ žádají o pomoc prezidenta Bidena Číst článek

Annie to říká na akci za volební práva zaštítěné jménem ikony tohoto boje Afroameričanů a loni zesnulého kongresmana Johna Lewise.

U mikrofonu před kostelem na předměstí Washingtonu zrovna hřímá Lewisův bývalý kolega Jamie Raskin – demokrat a vůdčí postava druhé ústavní žaloby na Donalda Trumpa poté, co jeho příznivci zaútočili při schvalování jeho volební porážky na sídlo Kongresu.

„Republikáni vzkazují: ‚Nedovolíme vám volit, protože tušíme, pro koho byste hlasovali.‘ V mnoha státech teď navrhují stovky zákonů, kterými chtějí bránit lidem v hlasování. To jejich stranu sjednocuje. Jinak nemají žádný program, jak ukázali na loňském sjezdu, kde byla jediným bodem platformy věrnost Donaldu Trumpovi. Z moderní politické strany zbyl už jen autoritářský náboženský kult osobnosti, co touží po moci. S tím se teď v Americe potýkáme, a šestý leden nebyl konec, ale začátek tohoto konfliktu,“ říká Raskin.

Méně hlasovacích místností

S transparentem projev poslouchá i Afroameričanka Crystal Foretiová.

„Mnoho těch zákonů kriminalizuje pomoc voličům, jako třeba v Georgii, kde je teď nelegální poskytnout vodu těm, co čekají u volební místnosti. Tím je náročnější přesvědčit lidi, aby frontu vystáli,“ vysvětluje, proč podle ní zmíněné republikánské změny poškodí hlavně černošské Američany v daných státech.

„Zároveň tyto zákony snižují počet hlasovacích místností v městských oblastech, kde převážně černoši žijí. Když to uděláte, nutíte je stát ve frontách delší dobu, pro tyto často chudé lidi to znamená, že mohou zameškat práci, neseženou hlídání, zkrátka hlasování se pro ně stává rizikovějším, a tak třeba radši nejdou volit vůbec. Tenhle útok na volební práva a demokracii je reálná hrozba vedená těmi, co uvěřili teorii o ukradených volbách,“ podotýká Foretiová.

Váš dům zbouráme, dověděli se z novin. Univerzita i developeři vytlačují z Baltimoru černošské obyvatele Číst článek

Republikáni – včetně svého jediného černošského senátora Tima Scotta – tuto záplavu nových návrhů a zákonů vidí jinak.

„Jsem Afroameričan, co volil na Jihu celý život, a volební práva beru osobně. Republikáni chtějí, aby bylo snadnější volit a složitější podvádět. A totéž si přejí voliči. Velká většina včetně černochů a Hispánců podporuje možnost volit s předstihem a s průkazem voliče. Když si skutečně přečtete nový volební zákon v Georgii, zjistíte, že jde s hlavním proudem. Bude tam snadnější volit s předstihem než v demokraty vedeném New Yorku,“ říká Scott.

V minulých letech se republikány ovládaný Senát odmítl zabývat návrhy zákonů na lepší zabezpečení voleb z dílny demokratů. Ti i s odkazem na volební práva Afroameričanů prosazují celkovou volební reformu, kterou republikáni kritizují. Mimo jiné proto, že by volební zákony více sjednotila a omezila možnost států je upravovat tak, jak se to ve zvýšené míře děje právě letos.