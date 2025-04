USA stáhnou polovinu vojáků ze Sýrie. ‚Armáda je ale stále připravená vést údery,‘ zní z Pentagonu

Spojené státy sníží zhruba o polovinu počet svých vojáků nasazených v Sýrii v bojích proti teroristické organizace Islámský stát (IS). V pátek to podle agentur AFP či Reuters uvedl Pentagon. Počet amerických vojáků v zemi by tak měl klesnout v příštích měsících ze současných 2000 na méně než 1000. Damašek 9:24 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pentagon, budova amerického ministerstva obrany | Zdroj: Profimedia

Snížení počtu vojáků podle mluvčího amerického ministerstva obrany umožňují úspěchy v bojích proti IS, které „snížily atraktivitu a operační schopnosti IS v regionu a ve světě“. Americká armáda a letectvo budou však i nadále připravené „vést údery proti tomu, co zbývá z IS v Sýrii“, uvedl mluvčí.

IS od roku 2019 v Sýrii již nekontroluje rozsáhlé území, v zemi jsou však stále aktivní ozbrojené skupiny, které se k této teroristické organizaci hlásí. Aktivní jsou především na severovýchodě Sýrie, kde s teroristy z IS bojují také kurdské milice.

Oznámení Pentagonu přichází několik měsíců po změně vlády v Damašku. Kvůli ofenzivě povstalců ze země uprchl prezident Bašár Asad a ve funkci ho nahradil šéf islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) Ahmad Šara. Zahraniční země mimo jiné novou vládu vyzývají, aby pokračovala v boji proti IS.

Návštěva Damašku

V pátek do Damašku přicestovali členové americké Sněmovny reprezentantů Cory Mills a Marlin Stutzman, kteří by tam měli jednat i v sobotu. Je to poprvé, co členové Kongresu navštívili tuto zemi po změně vlády v prosinci. Mills se setkal i s novým prezidentem Šarou, ačkoliv syrský politik je stále na sankčním seznamu Spojených států.

„Neměli bychom se bát mluvit s kýmkoliv,“ uvedl Stutzman. Poukázal, že američtí vládní představitelé jednají se zástupci zemí, proti kterým Spojené státy vyhlásily sankce.

Změna vlády v Damašku podle Stutzmana představuje příležitost. „Nechci, aby se Sýrie vrhla do náruče Číny, nebo aby se vrátila do náruče Ruska a Íránu,“ řekl americký zákonodárce. Doufá také, že Sýrie si dokáže vytvořit silné vztahy s Izraelem, který však obsadil část pohraničního syrského území, což noví syrští představitelé kritizují.