Devatenáctiletý Američan, který zastřelil deset lidí, byl odsouzen na doživotí. Přiznal, že šlo o rasismus

Polský soudce, který kritizuje vládu, se vrátí do práce. Před dvěma lety ho odvolala disciplinární komora

„Byl jsem suspendován něčím, co není soud, a vrátilo mě zpět do služby něco, co není soud. Mám pocit, jako kdybych byl poslední dva roky ve snu,“ uvedl soudce.