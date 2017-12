Změna strategie. USA přestane vyzbrojovat kurdské milice v Sýrii, oznámil šéf Pentagonu

Americký ministr obrany James Mattis v sobotu prohlásil, že Spojené státy mění svou strategii v Sýrii, jelikož operace proti Islámskému státu vstupují do konečné fáze. USA se nyní budou zaměřovat na udržení území a nebudou nadále vyzbrojovat kurdské milice YPG. Mattis to podle agentury AP řekl novinářům na palubě vojenského letounu cestou do egyptské metropole Káhiry, kde zahajuje svou pětidenní návštěvu blízkovýchodních zemí.

