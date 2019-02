USA v Sýrii po stažení jednotek nechají mírovou skupinu, počítají s 200 vojáky

Spojené státy po stažení svých vojsk ze Sýrie ponechají v zemi na určitou dobu „malou mírovou skupinu“ asi 200 vojáků. Oznámila to ve čtvrtek v krátkém prohlášení mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Prezident Donald Trump loni v prosinci nařídil stažení 2000 amerických vojáků ze Sýrie po likvidaci posledních zbytků islamistických jednotek. Washington 7:04 22. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké jednotky se brzy stáhnou ze Sýrie | Foto: Matthew Crane/U.S. Army | Zdroj: Reuters

„Malá skupina mírových sil o síle 200 (mužů) zůstane v Sýrii po určitou dobu,“ uvedla Sandersová. Její prohlášení vydal Bílý dům krátce po Trumpově telefonátu s tureckým prezidentem Reccepem Tayipem Erdoganem. Prezidenti se podle úřední zprávy dohodli, že budou „pokračovat v koordinaci úsilí o vytvoření případné bezpečnostní zóny“.

Jak dlouho skupina v Sýrii zůstane ani kde bude umístěna, není známo. Krok by podle agentury Reuters mohl umožnit evropským spojencům USA, aby vyčlenili stovky svých vojáků na vytvoření a kontrolu bezpečnostních zón na severovýchodě Sýrie.

„Je to jasný signál spojencům a členům koalice, že tam do určité míry zůstaneme,“ řekl agentuře nejmenovaný americký činitel. Oznámené rozhodnutí by mohlo Bílému domu zároveň umožnit, aby se vyhnul kritice, že stažení vojáků ze Sýrie bylo unáhlené a mohlo by posílit islamisty.

Evropské státy se podle Reuters zatím zdráhají poskytnout své vojáky pro operace v Sýrii, pokud nedostanou americké ujištění, že Spojené státy se v regionu budou dál angažovat. Vlivný republikánský senátor Lindsey Graham minulý týden prohlásil, že američtí generálové požádají spojence, aby svými jednotkami přispěli ke stabilizaci oblastí osvobozených od bojovníků Islámského státu.