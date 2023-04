Texas chce motivovat učitele k nošení zbraní do škol. Mají tím chránit žáky před střelci

V americkém Texasu schvalují zákon, který bude finančně motivovat učitele, aby do tříd chodili ozbrojení. Na konci května to bude rok od chvíle, kdy do základní školy v texaském Uvalde vešel střelec a zabil 19 žáků i dva učitele. Politici se snaží ještě před tímto výročím schválit opatření, která mají podobným tragédiím zabránit. Právě zbraně mají podle nich školám přinést více bezpečí.

Austin 17:10 26. dubna 2023