Transgender osoby se opět mohou připojit k americké armádě. Biden zrušil předchozí zákaz Trumpa

Zatčení Navalného vyvolalo největší protesty za desetiletí. Hraje se o víc než o volby, říká expert

„Podařilo se zorganizovat a poslat lidi do ulic i v provinciích a menších městech. V tomto ohledu je to nový prvek, a proto si myslím, že to je větší vzedmutí, než třeba v létě 2019.“