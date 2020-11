‚Bezohledná politizace.‘ Trumpova administrativa utahuje pomoc pro podniky zasažené koronavirem

Pandemie koronaviru je ve Spojených státech na vzestupu, ve snaze zabránit šíření nákazy proto úřady na řadě míst zavádějí nové restrikce a společenská omezení, které znamenají nemalé ekonomické dopady. Navzdory tomu se ale americký ministr financí Steven Mnuchin rozhodl utáhnout financování nouzových programů, které mají pomoct postiženým podnikům. Kritici to označují za hazard s trhy a svazování rukou pro nastupující Bidenovu administrativu. Washington 16:02 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr financí Steven Mnuchin s prezidentem Donaldem Trumpem | Zdroj: Profimedia

Stejně jako jinde ve světě, i na americkou ekonomiku udeřila pandemie koronaviru obří silou. Centrální banka USA (Federální rezervní systém, Fed) proto v březnu zahájila nevídaný plán záchrany ekonomiky, aby tak dopady krize co nejvíc utlumila – kromě snížení úrokových sazeb téměř na nulu bankéři obnovili rozsáhlé nákupy aktiv a představili řadu programů s cílem finanční trhy stabilizovat.

Na konci března prezident Trump podepsal největší ekonomický záchranný balík v americké historii ve výši dvou bilionů dolarů – takzvaný CARES Act, který měl stimulovat skomírající ekonomiku poskytnutím finanční pomoci a půjček pro podniky v nouzi. Teď se některé záchranné programy ocitají v ohrožení.

Americká média informují o dopisu ministra financí Stevena Mnuchina, který ve čtvrtek zaslal do rukou šéfa Fedu Jeroma Powella. V něm mimo jiné žádá centrální banku o vrácení nevyužitých financí určených pro záchranné programy, jejichž platnost má podle plánu vypršet 31. prosince. Konkrétně se jedná o 455 miliard dolarů, které by podle Mnuchina měly být použity jinde.

Takový krok by podle CNN vedl k ukončení několika důležitých programů, které znamenají klíčovou pomoc pro poškozené americké podniky. Podle šéfa státní kasy Trumpovy administrativy ale tyto programy „dosáhly svého cíle“ – trhy zareagovaly kladně a banky pokračují v poskytování úvěrů, píše mimo jiné v dopise Mnuchin.

Proti rozhodnutí se okamžitě ohradila Americká obchodní komora, podle které tím nejen utrpí podniky, které pomoc potřebují. Tento krok navíc „zbytečně svazuje ruce nastupující administrativě“, které se má v lednu chopit demokrat Joe Biden.

Kritika odborníků

Zklamání nad krokem amerického šéfa státní kasy vyjadřuje také samotná centrální banka. „Federální rezervní systém by upřednostňoval, aby celá sada nouzových nástrojů zřízených během pandemie koronaviru i nadále plnila jejich důležitou roli pojistného mechanismu pro naši stále napjatou a zranitelnou ekonomiku,“ uvedl Fed v prohlášení.

Už během úterý se k vypršení platnosti záchranných programů na konci prosince vyjadřoval také Powell. Podle listu Wall Street Journal šéf Fedu naznačil, že by bylo za stále zhoršující se koronavirové situace vhodné programy spíš prodloužit.

„Až přijde ten správný čas – a já si nemyslím, že ten čas je právě teď nebo někdy v krátké době – pak tyto nástroje odložíme,“ uvedl Powell.

Krok Trumpovy administrativy podle listu WSJ vyvolává obavy některých analytiků, podle kterých Mnuchinovo rozhodnutí může vést ke znepokojení trhů. V době, kdy se Spojené státy potýkají s rostoucím počtem případů nákazy koronavirem, totiž ekonomické oživení opět zpomaluje.

Za riskantní to za dané situace považuje i Krishna Guhaová, místopředsedkyně globální poradenské společnosti Evercore ISI. „Můžete mít štěstí a projít tím, aniž by to způsobilo vážné škody. Ale jestliže budete mít smůlu, může to být extrémně nákladné,“ varuje analytička, podle které tím Trumpova administrativa snahu o stabilizaci trhů nebezpečně politizuje.

Nová Bidenova administrativa sice může úvěrové programy po inauguraci 20. ledna obnovit, pokud ale Fed nyní bude muset finanční prostředky podle požadavků Mnuchina vracet, restartování těchto programů může být obtížné. K takovému kroku totiž musí být vždy jasně stanovené „neobvyklé a naléhavé“ okolnosti, píše WSJ.

„Když Mnuchin žádá o vrácení peněz, dělá to proto, aby se ujistil, že tu nebudou pro Bidenovo ministerstvo financí. Výrazně tím snižuje palebnou sílu pro svého nástupce… Jde tedy o bezohlednou politizaci politiky, která usiluje o stabilizaci trhů,“ dodává Guhaová.