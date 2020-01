Startuje proces za sesazení Trumpa. Pět klíčových otázek k impeachmentu a jeho dopadům na USA

Po několikatýdenních maratonech začíná v americkém Senátu slyšení k ústavní žalobě namířené proti prezidentu Donaldu Trumpovi. Jaký bude jeho průběh? Co se kolem impeachmentu dosud událo? A poškodí šéfa Bílého domu před listopadovými volbami? Přečtěte si pět klíčových otázek a odpovědí k procesu, kterému Trump čelí jako třetí prezident v americké historii a pravděpodobně bude jedním z hlavních témat souboje o Oválnou pracovnu. Otázky a odpovědi Washington 7:11 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle republikánů ale k impeachmentu není žádný důvod a sám šéf Bílého domu proces označuje za politický „hon na čarodějnice“ | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Co impeachment spustilo?

Proces impeachmentu, v němž Donaldu Trumpovi teoreticky hrozí sesazení z funkce hlavy státu, spustila aféra kolem červencového telefonátu amerického prezidenta s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. V něm šéf Bílého domu žádal, aby Kyjev vyšetřoval jeho pravděpodobného volebního soka Joea Bidena a jeho syna – konkrétně aktivity společnosti Burisma, které Hunter Biden předsedal.

Skandálu se v září chopili opoziční demokraté, podle nichž Trump v podstatě vyzval vládu cizí země, aby zasáhla do letošních prezidentských voleb a ovlivnila je v jeho prospěch. Trump tak čelí obvinění ze zneužití pravomoci, šance na jeho sesazení z funkce jsou ale minimální. K odvolání prezidenta je zapotřebí dvoutřetinová většina Senátu, který je ale v současnosti pod kontrolou republikánů.

Přestože k odvolání s největší pravděpodobností nedojde, je podle amerikanisty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kryštofa Kozáka zahájení impeachmentu na místě.

„Je to příklad zdravého fungování demokratického systému v Americe, protože dolní komora Kongresu má kontrolovat prezidenta a pokud bylo zjištěno, že Donald Trump v otázkách národní bezpečnosti prioritizuje vlastní politické zájmy, je podání impeachmentu oprávněné, i když z politických důvodů je šance na úspěch mizivá,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Co se kolem procesu zatím událo?

Impeachmentem žijí Spojené státy už od druhé poloviny září. Šéfka dolní komory Kongresu, demokratka Nancy Pelosiová, tehdy oznámila, že Sněmovna reprezentantů kvůli ukrajinské aféře zahájí proces přípravy ústavní žaloby.

Od té doby ale demokraté čelili řadě obstrukcí. Viceprezident Mike Pence v polovině října odmítl vyhovět žádosti výborů vydat dokumenty, o které kongresmani žádali. Podobně přitom reagoval i Pentagon a spolupráci s výbory odmítl také Bílý dům nebo ministerstvo zahraničí.

Právě dokumenty Pentagonu však později sehrály důležitou roli – koncem roku byly zveřejněny e-maily, z nichž vyplývá, že pouhých 91 minut po telefonátu Trumpa se Zelenským Bílý dům nařídil pozastavit vojenskou pomoc Ukrajině.

O tom ve svém svědectví před sněmovními výbory hovořil i americký velvyslanec při EU Gordon Sondland, který prý považoval zablokování pomoci Ukrajině za páku, jak Kyjev přinutit k vyšetřování kauzy Bidena a jeho syna Huntera.

Podle Sondlanda nebylo pochyb, že Trump k Ukrajině přistupuje stylem „něco za něco“. To ale sám Zelenskyj začátkem prosince popřel. Krátce před Vánoci pak Sněmovna hlasy demokratů schválila články žaloby, která Trumpa obviňuje nejen ze zneužití pravomoci, ale také obstrukcí vůči Kongresu, protože bránil zaměstnancům Bílého domu, aby vypovídali při vyšetřování. Žádný z republikánů text nepodpořil.

Žalobu na prezidenta předala Sněmovna do horní komory Kongresu až minulý týden. Proces v Senátu formálně začal ve čtvrtek přísahou senátorů, vlastní řízení ale bylo naplánováno až na úterý 21. ledna.

Ústavní žaloba (a nejen ona) dělí americkou politiku na dva nesmiřitelné tábory. Demokratičtí zákonodárci tvrdí, že šéf Bílého domu by měl funkci opustit, aby byla zachována demokracie a bezpečnost státu. Podle republikánů ale k impeachmentu není žádný důvod a sám šéf Bílého domu proces označuje za politický „hon na čarodějnice“.

Jak bude slyšení v Senátu probíhat?

Jak přesně bude proces v republikány ovládaném Senátu vypadat, bude jasnější až při zahájení řízení. Průběh projednávání obžaloby totiž neurčuje americká ústava a rozhoduje o něm samotná horní komora. Otázkou tak nyní zůstává, do jaké míry umožní republikáni proces impeachmentu rozehrát.

Žalobu by tak mohli republikáni zamítnout hned po zaznění úvodních slov zástupců obžaloby a obhajoby. To po Senátu chtěl i sám Trump, s největší pravděpodobností se to ale nestane. Senátoři totiž upřednostňují její projednání s následným osvobozením prezidenta. Někteří z nich by se ale mohli připojit k demokratům a umožnit předvolání dalších svědků, což by celý proces mohlo prodloužit až o několik měsíců.

O tom, zda budou podobně jako při sněmovním vyšetřování pozváni svědci, se v posledních týdnech svádí největší boje – do ukrajinské aféry by totiž mohla přinést zcela nová zjištění. Proto na předvolání svědků a také na předložení nových dokumentů trvají demokraté, zatímco republikánské vedení Senátu dává najevo, že chce věc projednat co nejrychleji.

Jedním z případných svědků by měl být bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton, který před Sněmovnou reprezentantů původně odmítl vypovídat, později se ale nechal slyšet, že před Senátem by případně vystoupil.

„Jeho svědectví je poměrně důležité, protože v inkriminované době zastával důležitou funkci. Republikáni by zase rádi předvolali Huntera Bidena, ale to se nelíbí demokratům, podle nichž se nesouvisí s případem zneužití pravomoci, ze kterého je Trump obžalován. Ale spíš jde o to, že předvoláváním svědků by se celý proces protáhnul a předseda republikánu Mitch McConnell to chce mít co nejrychleji vyřízené,“ popisuje Kozák.

Kromě toho, že nechtějí prodlužovat proces, se podle amerikanisty Univerzity Karlovy republikáni odvolávají také na to, že si demokraté v Dolní sněmovně měli proces lépe připravit a ne se teď dovolávat na nové dokumenty v průběhu jednání.

Klíčové by přitom mohly být i nové dokumenty získané od Lva Parnase – ukrajinsko-amerického podnikatele a spolupracovníka Trumpova osobního právníka Rudyho Giulianiho. Podle Parnase, který byl loni v říjnu zadržen pro podezření z nelegálního financování volební kampaně a lobbingu, Trump dobře věděl, že jeho cílem bylo „najít špínu“ na Joea Bidena.

Poškodí proces Trumpa ve volbách?

Šance, že bude Trump Senátem odvolán, jsou sice minimální, pro šéfa Bílého domu je ale proces i tak velice nepříjemný. Se začátkem ledna totiž země vstoupila do vysoce očekávaného volebního roku, který rozhodne o příštím americkém prezidentovi.

„Určitě to Trumpa nějakým způsobem poškodí, protože se budou probírat relativně intimní otázky z fungování republikánské administrativy. Bude se řešit, co všechno během ukrajinského skandálu zaznělo a Trumpova administrativa z toho nevyjde v dobrém světle,“ míní Kozák.

Zároveň ale dodává, že pokud bude Trump osvobozen, v předvolební kampani mu to může i pomoct. „Bude moct říkat, že prošel tímto procesem – že ho ustál a nebyl odvolán. Proto je těžké odhadovat, jak impeachment volby nakonec ovlivní. Demokraté si samozřejmě myslí, že pomůže spíš jim, naopak republikáni spoléhají na to, že nepotvrzení impeachmentu bude hrát v jejich prospěch.“

V čem se proces proti Trumpovi liší od minulosti?

Trump je teprve třetím americkým prezidentem, proti kterému byl proces impeachmentu oficiálně zahájen. Pokusu o sesazení v roce 1868 čelil Andrew Johnson, po něm v roce 1999 Bill Clinton, který byl obviněn ze lhaní pod přísahou a bránění spravedlnosti. Oba demokraté ale hlasování o impeachmentu nakonec ustáli.

Impeachment proti Clintonovi a aktuálnímu řízení proti Donaldu Trumpovi se přitom neliší jen v důvodech obžaloby, ale i rozložením sil, které průběh celého procesu značně ovlivňuje.

„V době impeachmentu proti Clintonovi Kongres ještě nebyl tak polarizovaný – nebyl tak jasně rozdělený na republikány a demokraty. Existoval proto alespoň elementární konsenzus ohledně procedurálních otázek, i když už tehdy byla atmosféra velice vyhrocená.“