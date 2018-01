Nejméně populární prezident. 'Z podpory neztratil, ani co by se za nehet vešlo,' nevěří Trumpův stoupenec

Joseph Farah má ve své kanceláři nedaleko washingtonského letiště puštěnou televizi Fox News a naše povídání začíná s nadšením - Donald Trump podle něj dokázal za první rok ve funkci fantastické věci. Dokonce je má přesně spočítané - 175 úspěchů, tedy skoro každý druhý den jeden, za který se sluší prezidentovi poděkovat.

Proto také ve spolupráci s Bílým domem spustil web, který komukoli umožňuje zdarma poslat Donaldu Trumpovi děkovnou elektronickou pohlednici.

„Jsou krásně ilustrované, lidé jich mají na výběr deset s různými vzkazy, mohou připojit i osobní zprávu a my ji s pomocí Bílého domu prezidentovi doručíme. Myslím, že je to jednoduchý, rychlý a dostupný způsob, jak prezidentovi něco osobně vzkázat. Asi nepřečte všechno, ale - však víte - tenhle chlap, to je jiný druh prezidenta. Tak třeba ano a třeba na svém twitteru zveřejní zrovna vaši zprávu, když se zúčastníte,“ řekl Radiožurnálu Farah.

Nejprve Trumpovi nevěřil

Třiašedesátiletý dávno vyléčený liberál, jak se Joseph Farah charakterizuje, prý Trumpovi na začátku jeho kampaně moc nevěřil. Ale postupně prý zjistil, že lepšího prezidenta si američtí konzervativci nemohli přát. Umírněnější typ politika by prý Hillary Clintonovou neporazil a řečem o údajné Trumpově mentální nestabilitě se Farah směje.

„Amerika i svět vědí o Donaldu Trumpovi už takovou dobu! Oba jsme vyrostli v New Yorku, on je o pár let starší a co pamatuju, vždycky byl nepřehlédnutelnou společenskou postavou. Každý ho znal, noviny o něm píšou celý život. A teď najednou někteří objevili, že je nebezpečný psychotik. Že jim to nevadilo, když po něm chtěli peníze na své kampaně nebo se mu jinak vetřít do přízně coby miliardářovi,“ ptá se řečnicky Trumpův příznivec a šéf silně protrumpovského webu WorldNetDaily, který v minulosti stejně jako sám Donald Trump šířil například teorii o tom, že se minulý prezident Barack Obama nenarodil ve Spojených státech, a tak nemá právo úřad vykonávat.

Na Trumpově pojetí prezidentské funkce se Farahovi nejvíc líbí to, že podle něj zlepšil náladu mezi investory a tím i v celé americké ekonomice, že Nejvyšší soud doplnil zrovna o Neila Gorsuche a že oznámil přesun amerického velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma.

Početná a zarputilá opozice

To považuje za esenciální důkaz toho, jak se Trump opravdu snaží plnit, co sliboval. „Není z těch, co jen říkají, co chceme slyšet, ale opravdu to udělá. Sice je podle výsledků různých průzkumů nepopulární, ale já tomu nevěřím. Já jsem přesvědčený, že z podpory, kterou měl při volbách, neztratil, ani co by se za nehet vešlo,“ myslí si Farah.

Ale vnímá i to, jak početná a zarputilá opozice se vůči Donaldu Trumpovi zformovala. „Někdy z toho mám strach. Když slyším, jak lidi otevřeně na veřejnosti mluví o tom, že chtějí, aby zemřel, nebo aby byl odstraněn, řeči o tom, jak by to lidi měli vzít do vlastních rukou - to je šílené, to nepatří do občanské společnosti. Já doufám, že lidi uznají, že Trump pro ně není hrozba, že to není žádný darebák nebo fašista, jak ho nazývají, že přestanou mluvit jako štváči a že Amerika bude taková, jaká má být - zase skvělá,“ říká u svého pracovního stolu prezidentův příznivec Joseph Farah.

On sám prý čekal klidně i milion, ale zatím jeho děkovnou pohlednici odeslalo Donaldu Trumpovi 22 tisíc Američanů.