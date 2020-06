Afroamerický reportér o situaci v USA: Trump rasismus v policii nevynalezl, ale snaží se ho prohloubit

Ve Spojených státech vycházejí najevo nové případy policejního násilí - tentokrát během zásahů při celonárodních protestech. Demonstrace, které vypukly poté, co Afroameričana George Floyda zabil policista při zatýkání, otevřely debatu o systematickém rasismu, práci policie a případech brutality vůči americkým menšinám. Kam se posunula a k jakému výsledku by měla vést? O tom mluvíme s jedním z předních afroamerických novinářů, reportérem časopisu The Atlantic Adamem Serwerem.

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Barbora Sochorová, Tomáš Roček, Pavel Vondra, David Kaiser