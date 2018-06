Konec dělení rodin? Trump podepíše migrační dekret a Sněmovna reprezentantů připravuje zákon

Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa čelí doma i v zahraničí kritice kvůli spornému rozdělování rodin migrantů bez dokladů, chce ještě ve středu podepsat exekutivní příkaz, který umožní dětem zadržených přistěhovalců zůstat s rodiči. Informovala o tom agentura Reuters. Sněmovna reprezentantů USA pak bude ve čtvrtek hlasovat o návrhu zákona, který by tuto praxi končil. Washington 20:01 20. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Trump nejprve novinářům řekl, že se velmi brzy chystá podepsat něco o migraci. Podrobnosti neupřesnil, uvedl jen, že to bude mít preventivní charakter.

Posilování zevnitř i lítost. Politici a zástupci OSN reagují na odchod USA z rady pro lidská práva Číst článek

Následně se objevily v médiích zprávy, že ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová připravuje pro Trumpa návrh dekretu, který by zastavil kritizovanou praxi oddělování dětí od rodičů.

Poté Trump oznámil, že dekret podepíše ještě před odletem do Minnesoty, kde pořádá setkání se svými příznivci. Odjezd z Bílého domu je v Trumpově programu ohlášen na 14:35 místního času (20:35 SELČ).

Nejednotný přístup

Plánované čtvrteční hlasování ve středu oznámil republikánský předseda sněmovny Paul Ryan. Schvalovací proces nicméně není jednoduchý, protože republikáni nejsou jednotní v přístupu k migrační otázce, což vyústilo ve vznik dvou republikánských návrhů.

Zatímco postoj konzervativců je nekompromisní a nedává ilegální migraci žádnou šanci, umírněné křídlo strany chce zákonem ochránit aspoň mladé přistěhovalce, kteří se v USA ocitli jako děti. Finance na budování zdi na americko-mexické hranici a zpřísnění hraničních kontrol, což jsou Trumpovy požadavky, obsahují oba návrhy.

‚Je to kruté a láme mi to srdce.‘ Prvním dámám USA se nelíbí zavírání dětí a rozdělování rodin Číst článek

Ryan ještě nedávno kongresmany ujišťoval, že umírněný návrh, který má naději na schválení, má prezidentovu podporu. Trump ale následně novinářům řekl, že umírněnou verzi rozhodně nepodepíše.

V úterý však na schůzce s vedením republikánské většiny v Kongresu prohlásil, že vzhledem k sílící nevoli ohledně rozdělování rodin podpoří kterýkoli z imigračních zákonů, který projde Sněmovnou reprezentantů.

Nynější krize, která podle Trumpa vyplývá z neochoty demokratů reformovat imigrační zákony, je odrazem zpřísněného postupu vůči nelegální migraci. Migranti, kteří bez povolení vstoupí do USA, nyní putují do vazby a jejich děti do internátní péče.

Kvůli rozdělování rodin se na Washington s žádostí o nápravu obrátili i někteří i zahraniční představitelé. Britská premiérka Theresa Mayová vyjádřila hluboké znepokojení nad obrázkem dětí držených v klecích a kanadský premiér Justin Trudeau ve středu označil oddělování dětí za špatné a nepřijatelné.