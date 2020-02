Amerikanista: Šance na znovuzvolení Trumpa jsou velké, voličům imponuje jeho ‚silácké vystupování‘

V době, kdy v USA začíná volební rok, ustál Donald Trump hlasování o impeachmentu, jemuž čelil jako třetí prezident v americké historii. Jak se tyto události odráží na postavení současného šéfa Bílého domu a co od kampaně čekat? „Volby budou velmi dramatické a Donald Trump do nich vstupuje s velkou šancí na své znovuzvolení,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz amerikanista Kryštof Kozák s tím, že řadě voličů imponuje jeho „silácké vystupování“. Rozhovor Washington 6:00 9. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kryštof Kozák | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spojené státy mají za sebou nabitý týden. Proběhly první primárky v Iowě, v úterý Donald Trump pronesl poselství o stavu unie a ve středu večer byl hlasováním v Senátu završen proces impeachmentu proti prezidentovi. Napověděly nám tyto události něco nového o stavu americké politiky?

V první řadě se potvrdila polarizace, kterou v americké politice pozorujeme delší dobu. Napětí mezi republikány a demokraty je skutečně velké a tato propast se spíš zvětšuje, než že by se zmenšovala.

Výstižným momentem se stal okamžik, kdy Nancy Pelosiová roztrhala projev Donalda Trumpa těsně poté, co v úterý svou řeč o stavu unie dokončil. Svědčí to o napjaté náladě mezi politiky.

Světlou výjimkou se ale stalo rozhodnutí republikána Mitta Romneyho, který se během hlasování o impeachmentu přidal na stranu demokratů a hlasoval pro odvolání prezidenta Trumpa. To byl jediný záchvěv toho, že stranické dělení není úplně absolutní.

Mitt Romney rozhodnutí vysvětlil s tím, že chování Trumpa bylo „tím nejhorším útokem na ústavu, jaký lze učinit“ a že hlasováním pro jeho odvolání jen koná svou povinnost. Jak bolestivý je pro Trumpa fakt, že proti němu hlasoval člověk, který v roce 2012 sám kandidoval na prezidenta?

Donald Trump samozřejmě chtěl, aby za ním republikáni stáli jako jeden muž. Určitě mu to proto znepříjemnilo okamžik, kdy byl od impeachmentu konečně osvobozen. Velkou hlavu si s tím ale podle mě dělat nemusí. Na Mitta Romneyho se snesla velká kritika jeho republikánských kolegů, ani jemu to ale příliš neuškodí. Romney je senátorem za stát Utah, kde je jeho pozice relativně silná, může si to proto dovolit.

Ačkoliv hlasování vzhledem k převaze republikánů v Senátu ustál, je pro Donalda Trumpa proces impeachmentu velice nepříjemnou záležitostí. Kdo z toho nakonec vyšel jako vítěz – Trump, nebo Demokratická strana?

Vzhledem k tomu že byl osvobozen, vychází z procesu jako vítěz Donald Trump. V blížící se kampani tak bude často zmiňovat, že se ho demokraté pokusili odvolat, tento pokus ale nakonec nebyl úspěšný.

Ukrajinská kauza Žalobu proti Donaldu Trumpovi spustila ukrajinská kauza, v níž chtěl prezident nátlakem na Kyjev získat kompromitující informace na svého pravděpodobného volebního soka Joea Bidena. Podle demokratů se tak pokusil zneužít Ukrajinu v americkém volebním boji.

Demokraté podle mě udělali chybu v tom, že měli proces trochu déle protahovat a využívat ho k nátlaku. Udrželi by tím pozornost veřejnosti k tomu, jakým způsobem Trumpova administrativa vlastně funguje, respektive nefunguje, i ke všem těm podivným okolnostem, které ukrajinský skandál provázely.

Může proces impeachmentu vést k odlivu některých voličů současného šéfa Bílého domu?

Demokraté v to určitě doufali. Trump celý proces zlehčuje a označuje ho za „hon na čarodějnice“. Je ale vidět, že existuje tvrdé jádro příznivců Donalda Trumpa, kteří věří tomu, co na twitteru píše.

Projev plný superlativů

Trump čelil impeachmentu jako třetí prezident v americké historii. Jak ale sám zmiňujete, má poměrně silnou voličskou základnu. Jak silný se v tuto chvíli cítí být a jak silný ve skutečnosti je?

Donaldu Trumpovi dodává v současné době sílu hlavně stav americké ekonomiky, která na tom není špatně. Ekonomické oživení sice začalo už za Baracka Obamy, to už si voliči ale moc nepamatují.

Podle průzkumu společnosti Gallup je asi 68 procent Američanů s vývojem ekonomiky spokojených. Právě ekonomická situace je přitom jeden z nejdůležitějších faktorů, které ve volbách hrají velkou roli. Trump se proto cítí být silný, a pokud současná situace vydrží, jeho šance na znovuzvolení jsou poměrně vysoké.

Je potřeba také říct, že se mu po třech letech prezidentství podařilo sjednotit Republikánskou stranu pod své vedení. Bylo to vidět i během hlasování o impeachmentu. Představa, že se osoba typu Donalda Trumpa po třech letech ve funkci totálně znemožní a bude to mít se znovuzvolením velice těžké, se – zdá se – nenaplňuje. Volby tak budou velmi dramatické, hodně těsné a Donald Trump do nich vstupuje s velkou šancí na své znovuzvolení.

Jak voliči hodnotí jeho zahraniční politiku? Trump se chlubí mimo jiné zabitím vůdce Islámského státu Abú Bakra Bagdádího nebo íránského generála Kásema Solejmáního, na druhou stranu je ale mnohými exporty kritizován za překročení některých „červených linií“ americké zahraniční politiky, jakou bylo například přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jsou to věci, které mu nahrávají, nebo ho naopak poškozují?

Donald Trump staví vlastní image na tom, že je tím „silným“, možná až siláckým vůdcem, a ukazuje se, že řadě voličů tato siláckost ve vystupování nějakým způsobem imponuje. Oceňují jeho tvrdost ve vyjednávání s Čínou, vůči Palestincům i tvrdý postoj vůči teroristům.

Dalo by se hovořit až o jakési autoritářské povaze Donalda Trumpa. Problém je nicméně v tom, že v Americe, ale také v Evropě, tento autoritářský model politiky je z různých důvodů na vzestupu a voliči na něj reagují částečně pozitivně. Nicméně nesmíme zapomenout na to, že je tu přibližně polovina Američanů a také spousta Evropanů, pro které tato silácká řešení nejsou přijatelná a dlouhodobě udržitelná. Ti jsou pak na druhé straně volební barikády.

To, že se blíží prezidentské volby, bylo viditelné také na obsahu a formě letošního poselství prezidenta o stavu unie. V čem byl tento projev jiný v porovnání s tím, jak vypadala prezidentská poselství v minulosti?

Určitě byl „bombastičtější“ a byl plný superlativů. Donald Trump si užíval předčítání všech – zejména ekonomických – úspěchů, přestože byla jím zmíněná data často zkreslená a nepřesná. Objevovaly se tam navíc momenty jako z reality show, například zorchestrovaný návrat vojáka z Afghánistánu a jeho překvapené shledání s rodinou – to jsou určitě velice emotivní momenty, které byly naplánovány proto, aby bavily televizní diváky.

Pokud bych to srovnal s předchozími zprávami o stavu unie, zajímavé je především to, že v Trumpově projevu bylo jen velice málo plánů do budoucna. Kromě výčtu toho, jak je všechno skvělé, jeho řeč neměla téměř žádný reálný obsah, který by naznačoval jeho priority v případě znovuzvolení. I když na to je zřejmě ještě čas.

Kapitalismus vs. socialismus

Volební rok, který v listopadu vyvrcholí zvolením příštího šéfa Bílého domu, oficiálně začal pondělními primárkami ve státě Iowa. Hlasování ale doprovázely zmatky, ohlášení výsledků se tak výrazně zdrželo. Nahrál tento nevydařený začátek demokratických primárek Trumpovi?

Republikánští komentátoři samozřejmě poukazují na neschopnost demokratů a tvrdí, že pokud si nejsou schopni zorganizovat ani primárky, jak chtějí vůbec vládnout. Chaos demokraty určitě zaskočil – všechny překvapilo, že tak jednoduchá věc jako sečtení hlasů způsobí tak velký problém. Pro obrázek fungování Demokratické strany to tedy určitě nebyl dobrý signál.

Výsledky z Iowy jsou velice těsné. Pete Buttigieg získal 26,2 procenta delegátů, Bernie Sanders o jednu desetinu procentního bodu méně. Elizabeth Warrenová má 18,2 procenta delegátů a bývalý viceprezident Joe Biden 15,8 procenta. Lze výsledek vnímat jako první signál toho, který z demokratů by se v listopadu mohl postavit Trumpovi?

Určitě to tak lze vnímat, jelikož šlo o první ostré hlasování. Výhra Peta Buttigiege je rozhodně velkým překvapením, protože představuje velkou generační změnu, a tento výsledek mu dává určitou naději, že zůstane v hledáčku médií. To bude potřebovat, protože není příliš známý v ostatních velkých státech, v nichž se bude rozhodovat o větším počtu delegátů.

Důležité teď bude to, co se stane v New Hampshire, kde by měla mít silnou pozici zase Elizabeth Warrenová. I ta bude potřebovat vítězství, aby i nadále zůstala kompetitivní.

Joe Biden nedopadl příliš dobře, nicméně jako bývalého vicepremiéra prezidenta Baracka Obamy je určitě potřeba ho neodepisovat. Veřejnosti je dobře známý a ve velkých státech, které budou volit během takzvaného superúterý (volební superúterý, kdy se konají primárky v největším počtu států USA, připadá na 3. března – pozn. redakce), může zabodovat. Určitě se tedy nedá říct, že by hlasování v Iowě situaci definitivně rozhodlo.

Čím si tento propad Joe Bidena vysvětlujete?

Biden v osobních setkáních s voliči a veřejných projevech často zmiňuje, že právě on je schopný porazit Donalda Trumpa, protože dokáže mluvit s voliči od Pensylvánie přes Wisconsin až po Michigan. Ukazuje se ale, že to nestačí. Na jeho mítincích často chyběla pozitivní energie i optimistické vize do budoucna – jednoduše něco navíc, ne jen to, že dokáže porazit Trumpa.

Je kandidátem schopným porazit Trumpa i zmíněný starosta South Bendu v Indianě Pete Buttigieg, který se stal překvapením pondělního hlasování?

Bude to mít velice těžké. Už pro svou veřejně deklarovanou homosexualitu možná bude pro řadu voličů trochu problematičtější. Je mladý a v nejvyšší politice relativně málo zkušený. Na druhou stranu je potřeba říct, že Američané mají rádi změny a mladé tváře.

Precedentem může být i případ Baracka Obamy, který byl před zvolením také téměř neznámý. Zaujal ale tím, že byl jiný a měl rétorický dar. Ten má i Pete Buttigieg a u voličů to může fungovat. Nezapomínejme ani na to, že Buttigieg byl v Afghánistánu (v době, kdy působil u zpravodajské služby námořnictva – pozn. red.), má vojenské zkušenosti a to se mu může u některých skupin voličů velmi hodit.

Zatím stojíme na samém začátku amerického prezidentského klání, dá se ale předpovědět, jaký nadcházející volební rok bude?

Určitě se dá předpokládat, že kampaň bude velmi vyhrocená. Donald Trump už ve svém projevu o stavu unie prozradil, jakým způsobem chce svou kampaň vést – zaútočit chce především na „socialismus“. Dá se proto čekat, že v Trumpově pojetí půjde o vyhrocený střet mezi kapitalismem a socialismem. Pak je otázka, s jakými tématy přijdou demokraté a kdo se nakonec stane demokratickým kandidátem.