Ruská média: Moskva očekává, že jí Pentagon sdělí cíle úderu v Sýrii a vyloučí z něj Rusy

Rusko očekává, že od Pentagonu dostane koordináty cílů případného úderu americké armády v Sýrii, aby byla vyloučena i teoretická možnost ruských ztrát. Napsal to ve čtvrtek ruský list Kommersant. V desítkách objektů syrské armádní infrastruktury podle ruského listu působí důstojníci ruské armády. Moskva 10:30 12. dubna 2018

Spojené státy předaly Moskvě seznam cílů loni v dubnu před útokem 59 raket Tomahawk na syrskou leteckou základnu Šajrát nedaleko Homsu, napsal ruský deník. Totéž podle něj očekávají v Moskvě i nyní. Pokud by snad při americkém útoku byly zasaženy ruské základny v Sýrii Tartús a Hmímím, skončilo by to podle ruských generálů "katastrofou".

Aby demonstrovalo své odhodlání čelit případnému americkému útoku, vymezilo velení ruského vojenského námořnictva zónu při syrském pobřeží, kdy v období do 26. dubna provádí cvičné střelby, uvedl Kommersant.

V oblasti nyní operuje patnáct ruských vojenských lodí a podpůrných plavidel. Jsou mezi nimi fregaty Admiral Grigorovič a Admiral Essen s křídlatými raketami Kalibr na palubě a dieselové ponorky Varšavjanka a jaderné ponorky Ščuka-B se stejnou výzbrojí.

Do oblasti byly kromě toho převeleny speciální letouny Il-38N schopné vyhledávat ponorky protivníka, napsal Kommersant. S pomocí pozemních radarů a výzvědných letounů A-50 ruská armáda sleduje manévry amerického torpédoborce USS Donald Cook, který operuje ve východním Středomoří. Ve stavu bojové pohotovosti jsou protiraketové systémy S-400 Triumf a Pancir, které chrání základny Tartús a Hmímím.

