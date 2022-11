Spojené státy pošlou pomoc Ukrajině. Vybavení za 400 milionů dolarů vezme Pentagon z vlastních zásob

Expremiér Johnson: Názory unijních zemí nebyly před ruskou invazí jednotné. Francie si válku nepřipouštěla

„Německý názor byl v jedné fázi takový, že pokud by k tomu mělo dojít, což by byla katastrofa, pak by bylo lepší, aby celá věc rychle skončila a aby se Ukrajina zhroutila,“ uvedl Johnson.