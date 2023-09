ONLINE: USA darují Ukrajině rakety dlouhého doletu. Budou upravené pro kazetovou munici

Ukrajina dostane od Spojených států rakety ATACMS převážně v úpravě s hlavicemi pro kazetovou munici, píše deník Financial Times. Ten je tak dalším médiem, kterému nejmenované zdroje potvrdily zaslání těchto zbraní. Podle britského listu se o předání raket s doletem kolem 300 kilometrů jednalo několik měsíců a rozhodlo se o něm ještě před čtvrteční návštěvou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Washington 17:14 23. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle britského deníku se Bílý dům rozhodl, že poskytnutí ATACMS Ukrajině veřejně neohlásí | Foto: AFP | Zdroj: Profimedia

Podle stanice NBC News řekl americký prezident Joe Biden při návštěvě Zelenskému, že USA poskytnou omezené množství střel ATACMS Ukrajině. To potvrdily i zdroje deníku Financial Times, podle kterého rakety Spojené státy předají „v blízké budoucnosti“.

Podle britského deníku se Bílý dům rozhodl, že poskytnutí ATACMS Ukrajině veřejně neohlásí. Důvodem je, aby Rusové nepřemístili svá logistická střediska více do vnitrozemí, kde by byla mimo dolet nových raket.

Financial Times také uvedl, že Ukrajina dostane rakety převážně v úpravě pro kazetovou munici. To podle zdroje deníku mimo jiné rozptýlilo obavy vysokých amerických představitelů, že by americká armáda mohla mít kvůli darům Ukrajině nedostatek raket ATACMS s jednotnou bojovou hlavicí.

V červenci Spojené státy oznámily, že Ukrajině předají kazetovou munici. To vyvolalo kritiku některých organizací i spojenců Ukrajiny a USA. Na 120 zemí světa se přidalo k úmluvě, ve které se zavazují nepoužívat, nevyrábět ani dále neprodávat kazetovou munici.

Velmi problémové je použití těchto zbraní s ohledem na civilisty. Nevybuchlé nálože totiž ohrožují civilisty i dlouho po konci válečného konfliktu. Američtí představitelé uvedli, že Ukrajina dostala munici v provedení, které by mělo omezit počet nevybuchlých náloží. Kazetovou munici používá na Ukrajině také Rusko.